Meta lancerà Threads in Europa entro dicembre

Threads sarà accessibile anche in Europa entro il mese di dicembre. L’indiscrezione arriva da un fonte di Bloomberg che conosce i piani di Meta. L’azienda di Menlo Park potrà quindi attivare il servizio nel Vecchio Continente e incrementare ulteriormente il numero di utenti.

Riparte la sfida a X

Threads è stato annunciato all’inizio di luglio. In pochi giorni sono stati superati i 100 milioni di utenti, grazie anche alla stretta integrazione con Instagram. Secondo i dati di Sensor Tower, attualmente ci sono circa 73 milioni di utenti mensili sulla piattaforma. Gli utenti di X, suo diretto concorrente, sono circa 365 milioni, ma potrebbero diminuire per vari motivi.

Threads non è ancora disponibile in Europa perché non rispetta il Digital Markets Act (DMA). La legge, che verrà pienamente applicata dal 6 marzo 2024, vieta la cosiddetta auto-preferenza. Meta non può favorire i suoi prodotti rispetto a quelli concorrenti. Nel caso di Threads, ciò avviene perché per l’accesso occorre l’account Instagram.

Ci sarebbe anche un altro motivo. Il DMA non permette di combinare i dati raccolti su diverse piattaforme per le inserzioni personalizzate, senza il consenso degli utenti. Su Threads non ci sono annunci pubblicitari (per il momento), ma ci sono su Instagram. Meta potrebbe quindi raccogliere i dati su Threads e usarli per l’advertising su Instagram.

Secondo la fonte del Wall Street Journal, l’azienda di Menlo Park consentirà agli utenti di accedere a Threads in modalità “read-only”, quindi solo per visualizzare i post. Non è chiaro però se verrà attivata l’opzione per creare un profilo senza l’account di Instagram. Da circa due settimane è possibile cancellare o disattivare il profilo di Threads, mantenendo l’account Instagram.

In base ad una stima preliminare, l’arrivo di Threads in Europa dovrebbe portare altri 40 milioni di utenti mensili sulla piattaforma. L’obiettivo di Mark Zuckerberg è raggiungere il miliardo di utenti entro pochi anni.