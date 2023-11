Elon Musk insulta gli inserzionisti che hanno lasciato X

Diversi noti brand hanno interrotto le campagne pubblicitarie su X (alcuni hanno sospeso anche la pubblicazione di contenuti), in seguito al report di Media Matters for America e al supporto di Elon Musk ad una teoria cospirazionista antisemita. Durante il DealBook Summit 2023, organizzato dal New York Times, il proprietario dell’azienda californiana ha usato parole poco educate per evidenziare la decisione degli inserzionisti.

Secondo il New York Times, oltre 100 inserzionisti hanno interrotto le loro campagne di advertising e X rischia di perdere oltre 75 milioni di dollari entro fine anno. Musk ha dichiarato che la recente visita in Israele non era un “tour di scuse”, ammettendo però di aver sbagliato a scrivere quel post a metà novembre.

Rispondendo ad una domanda sull’argomento, Musk ha detto:

I hope they stop. Don’t advertise. If somebody is going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. Go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey Bob, if you’re in the audience.