Commissione UE e IBM sospendono la pubblicità su X

La Commissione europea e IBM hanno comunicato la sospensione delle campagne di advertising su X. Nel primo caso, il motivo è legato alla presenza di informazioni false che potrebbero danneggiare la reputazione dell’istituzione. Nel secondo caso, la decisione è stata presa in seguito al report pubblicato dall’organizzazione Media Matters for America.

Niente annunci su X

La Commissione europea aveva avviato un’indagine per verificare il rispetto del Digital Services Act da parte di X, in seguito alla diffusione di contenuti illegali e falsi relativi alla guerra tra Hamas e Israele. Le legge verrà pienamente applicata dal 17 febbraio 2024, quindi fino ad allora non è possibile imporre sanzioni.

Un portavoce della Commissione ha confermato la sospensione delle campagne pubblicitarie sul social network (e quindi anche i pagamenti all’azienda californiana) per evitare il rischio di danni reputazionali. Joe Benarroch, responsabile delle operazioni business di X, ha dichiarato che la Commissione ha speso circa 5.000 dollari quest’anno, quindi l’impatto è minimo.

L’organizzazione non profit Media Matters for America ha invece scoperto che diversi annunci pubblicitari di Apple, Bravo (NBCUniversal), IBM, Oracle e Xfinity (Comcast) vengono mostrati accanto a post che inneggiano a Hitler e al Partito Nazista. IBM ha comunicato di aver immediatamente sospeso l’advertising su X e che indagherà su questa “inaccettabile situazione“.

Elon Musk ha commentato la notizia, affermando che “Media Matters è un’organizzazione malvagia“, mentre la CEO Linda Yaccarino ha dichiarato che su X non c’è posto per la discriminazione e l’antisemitismo. Sembra però che gli strumenti di moderazione non funzionino molto bene, come ha evidenziato anche il Center for Countering Digital Hate.