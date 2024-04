Meta AI in tutte le app con il modello Llama 3

L’azienda di Menlo Park ha annunciato una versione aggiornata di Meta AI, il chatbot introdotto a fine settembre 2023 che sfrutta ora il nuovo modello Llama 3. L’assistente IA, già disponibile negli Stati Uniti, può essere utilizzato in altri 13 paesi (non in Italia). È online anche il sito dedicato.

Meta AI con Llama 3

L’utente può avviare una conversazione con Meta AI in WhatsApp, Instagram e Messenger. Il chatbot è integrato anche nel box di ricerca. È possibile quindi chiedere qualsiasi informazione in tempo reale e la risposta verrà mostrata all’interno dell’app con l’indicazione della fonte (Google o Bing).

Meta AI è inoltre accessibile dal feed di Facebook. Il pulsante dedicato “Ask Meta AI” viene mostrato all’interno dei post.

È disponibile inoltre la versione web. Non è obbligatorio il login, ma è necessario per salvare le conversazioni (cronologia).

Meta ha velocizzato la generazione delle immagini a partire da un prompt di testo, grazie alla funzionalità Imagine. Le immagini vengono generate in tempo reale durante la scrittura del testo. Al momento è disponibile solo in beta su WhatsApp e web negli Stati Uniti.

Le immagini sono ora più nitide e in alta qualità. L’utente può chiedere a Meta AI di trasformarle in GIF animate.

Il chatbot è disponibile anche sugli occhiali Ray-Ban Meta negli Stati Uniti e presto arriverà sui visori Quest. Oltre che negli Stati Uniti, Meta AI è accessibile (solo in inglese) in Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sud Africa, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Come detto, la versione aggiornata dell’assistente sfrutta il nuovo modello Llama 3. Gli sviluppatori possono scaricare le varianti con 8 e 70 miliardi di parametri. In futuro sarà disponibile una terza variante con oltre 400 miliardi di parametri. Essendo open source, il codice sorgente è stato pubblicato su GitHub.