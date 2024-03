Instagram limita i contenuti politici senza avviso

Diversi utenti hanno scoperto che Instagram non suggerisce più contenuti politici. Meta aveva annunciato la novità all’inizio di febbraio, senza indicare una data. L’azienda di Menlo Park ha già introdotto questo cambiamento per impostazione predefinita, ma non ha mostrato nessun avviso.

Meno contenuto politici su Instagram

Meta ha annunciato all’inizio di febbraio che non verranno suggeriti contenuti politici da account non seguiti. La modifica avrà effetto per Esplora, Reel, Consigli nel feed e Account suggeriti. I contenuti di natura politica includono quelli che fanno riferimento a governi, elezioni e temi sociali. Questi contenuti verranno quindi mostrati solo se l’utente segue un account che li pubblica. Dato che l’account Threads è connesso a Instagram, la novità riguarda anche il nuovo social network.

Molti utenti avevano già criticato la decisione di Meta, in quanto la limitazione è stata introdotta proprio nell’anno in cui ci saranno elezioni in numerosi paesi. L’azienda di Menlo Park afferma che la novità consentirà di migliorare l’esperienza d’uso delle piattaforme. Probabilmente vuole impedire la diffusione delle fake news.

Gli utenti contestano però la modalità scelta per ridurre i suggerimenti dei contenuti politici, in quanto non sono stati avvisati e la limitazione è attiva per impostazione predefinita. È quindi necessario disattivarla successivamente. Per le inserzioni su temi politici è stato invece scelto l’approccio inverso.