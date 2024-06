Utenti di Threads ora possono condividere i post sul fediverso

Threads, il rivale di X, prosegue la sua espansione nel fediverso, l’ecosistema di reti sociali interconnesse che include piattaforme come Mastodon, PeerTube e altre che utilizzano il protocollo ActivityPub. In un recente annuncio, Meta ha comunicato l’apertura della beta per la condivisione nel fediverso agli utenti di Threads dai 18 anni in su con account pubblici, in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

Meta spiega cos’è il fediverso

Una delle sfide principali per rendere il fediverso più accessibile è educare gli utenti. Molte persone, infatti, non ne comprendono appieno il suo funzionamento. Meta sta affrontando questa sfida informando gli utenti, all’interno di Threads, su cos’è il fediverso, come funziona la condivisione e rispondendo alle domande più comuni.

Questo approccio potrebbe incoraggiare un maggior numero di persone a esplorare il fediverso, anche coloro che potrebbero sentirsi intimiditi dalle app federate esistenti.

Nuove funzionalità e interazioni con il fediverso

Oltre all’espansione geografica, Meta sta introducendo nuove funzionalità che permettono agli autori dei post federati di mettere like e di vedere le risposte provenienti dal fediverso. Sebbene la possibilità di rispondere con risposte proprie non sia ancora attiva, rappresenta un passo importante verso una maggiore interazione tra Threads e il resto del fediverso.

Un approccio responsabile alla crescita del fediverso

Meta sottolinea l’importanza di far crescere il fediverso in modo responsabile, dando priorità alla sicurezza, alla diversità e alla ricchezza di contenuti della comunità. Per garantire un’esperienza positiva anche per gli utenti di Mastodon, Meta sta attualmente federando solo i post di primo livello e le auto-risposte, escludendo temporaneamente altri tipi di post come sondaggi e post con controlli di risposta.

Con oltre 150 milioni di utenti attivi mensili ad aprile, Threads è diventata rapidamente la più grande app del fediverso. Considerando che il fediverso conta più di 11 milioni di utenti totali, con oltre 800.000 utenti attivi mensilmente su Mastodon, l’ingresso di Threads potrebbe avere un impatto significativo sull’ecosistema delle reti sociali decentralizzate, portando nuovi utenti e ampliando le opportunità per i creatori di contenuti.