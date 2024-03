Cos'è il Fediverso e come funzionano Mastodon e Bluesky

Il Fediverso è un insieme di piattaforme sociali indipendenti e decentralizzate che si basano su protocolli comuni per comunicare tra loro. Il Fediverso offre un’alternativa ai social network tradizionali, che sono centralizzati e controllati da poche aziende. Ad esempio, Meta controlla Facebook, Instagram e Threads (oltre che WhatsApp). Il Fediverso permette agli utenti di scegliere la piattaforma che preferiscono e di interagire con gli utenti di altre piattaforme, senza rinunciare alla propria privacy e libertà di espressione.

Il Fediverso, cos’è?

Il termine Fediverso è una contrazione di federated universe, ovvero universo federato. Si tratta di un concetto che si ispira al modello federale, in cui diverse entità mantengono la propria autonomia ma collaborano per uno scopo comune. Nel caso del Fediverso, le entità sono le piattaforme sociali, che si chiamano istanze. Ogni istanza ha le proprie regole, il proprio tema, il proprio pubblico e il proprio amministratore. Le istanze possono essere di varie dimensioni, da pochi utenti a migliaia, e possono essere dedicate a vari argomenti, da quelli generalisti a quelli di nicchia.

Le istanze del Fediverso si basano su protocolli comuni, che sono delle regole che definiscono come le istanze si scambiano informazioni. I protocolli più usati sono ActivityPub e Zot, che permettono di creare e condividere contenuti di vario tipo, come testi, immagini, video, audio, eventi e sondaggi. Grazie ai protocolli comuni, le istanze del Fediverso possono comunicare tra loro, formando una rete federata. Gli utenti di una istanza possono seguire, commentare, condividere e interagire con gli utenti di altre istanze, come se fossero sulla stessa piattaforma.

Come funziona il Fediverso?

Per entrare nel Fediverso, bisogna scegliere una istanza che si adatta ai propri interessi e alle proprie esigenze. Ci sono diverse istanze che usano diversi software, che offrono diverse funzionalità e interfacce. Alcuni esempi di software usati nel Fediverso sono Mastodon, Pleroma, PixelFed, PeerTube, ecc. Ogni software ha le proprie caratteristiche e il proprio stile, ma tutti sono compatibili tra loro grazie ai protocolli comuni.

Una volta scelta una istanza, bisogna creare un account, che avrà un indirizzo univoco, formato dal nome utente e dal nome dell’istanza. Ad esempio, un account su Mastodon potrebbe essere @tiziana@mastodon.social. Con questo account, si può accedere alla propria istanza e vedere i contenuti degli altri utenti della stessa istanza. Si può anche cercare e seguire gli utenti di altre istanze, usando il loro indirizzo completo. In questo modo, si crea una rete personale di contatti, che si chiamano fediversi.

Le attività nel Fediverso

I contenuti che si creano e si condividono nel Fediverso si chiamano attività. Le attività possono essere di diversi tipi, come post, immagini, video, audio, eventi e sondaggi. Possono essere pubbliche, visibili a tutti, o private, visibili solo a determinati utenti. Inoltre, possono anche essere moderate, cioè soggette a delle regole che ne limitano la diffusione o la visibilità. Ogni istanza ha le proprie regole di moderazione, che possono essere più o meno severe. Le istanze possono anche decidere di bloccare o silenziare altre istanze, se non rispettano le loro regole o i loro valori.

Il Fediverso è quindi un ecosistema di piattaforme sociali diverse ma interconnesse, che offrono agli utenti la possibilità di scegliere la propria esperienza e di comunicare con chi vogliono, senza dipendere da aziende centralizzate e senza rinunciare alla propria privacy e libertà di espressione.

Come accedere a Mastodon

Per accedere a Mastodon, bisogna prima scegliere un server tra i tanti disponibili (le istanze). Si può consultare la lista delle istanze su joinmastodon.org/server o su instances.social. Una volta scelta l’istanza, si può creare un account gratuito con un nome utente, una password e un indirizzo email. Il nome utente sarà composto dallo pseudonimo seguito dal nome dell’istanza. Come nell’esempio di prima: @tiziana@mastodon.social. Dopo aver confermato l’email, si può accedere al proprio profilo, personalizzarlo con una foto, una biografia e altre informazioni, e iniziare a seguire altri utenti, scrivere messaggi e interagire con la comunità.

Cos’è livello segreto su Mastodon?

Livello segreto è una funzione di Mastodon che permette di nascondere il contenuto dei propri messaggi, chiamati toot, agli utenti che non li seguono. Questo serve per proteggere la privacy, evitare lo spoiler e rispettare le sensibilità altrui. Per attivare livello segreto, basta cliccare sull’icona dell’occhio nella barra degli strumenti del toot e scegliere tra le opzioni disponibili: pubblico, non elencato, solo seguaci o diretto.

Pubblico significa che il toot sarà visibile a tutti, non elencato che non apparirà nelle timeline pubbliche, solo seguaci che sarà visibile solo a chi segue l’utente, e diretto che sarà inviato come un messaggio privato a uno o più destinatari specifici. Se si sceglie livello segreto, si può anche aggiungere un testo di avviso che anticipa il tema del toot, ad esempio “contenuto sensibile” o “spoiler su Trono di Spade”.

Come si cambia server su Mastodon

Se si vuole cambiare server su Mastodon, si può usare la funzione di migrazione del profilo, che permette di trasferire il proprio nome utente, la propria biografia, la propria foto e la propria lista di seguaci e seguiti su un’altra istanza. Per farlo, bisogna prima creare un nuovo account sulla nuova istanza, poi andare sul profilo della vecchia istanza, cliccare su “modifica profilo” e poi su “migrazione del profilo”. Qui si può inserire il nome utente della nuova istanza e confermare il trasferimento. Il profilo della vecchia istanza rimarrà attivo, ma con un avviso che indica il nuovo indirizzo. Si può anche scegliere di disattivare il vecchio account, se si preferisce.

Come funziona Bluesky

Bluesky è un progetto nato nel 2019 da un’idea di Jack Dorsey, il “papà” di Twitter, che voleva creare uno standard aperto e decentralizzato per i social media. L’obiettivo era di rendere Twitter il primo cliente di questo protocollo, ma dopo il cambio di gestione del 2021, il progetto è diventato indipendente e finanziato da Dorsey stesso. Bluesky ha rilasciato il codice sorgente della sua applicazione nel 2023, con un sistema di inviti per il sito web.

All’inizio di febbraio 2024, il sito è diventato aperto a tutti. Bluesky si basa sul protocollo AT, un protocollo federato che permette di costruire reti sociali aperte e interoperabili. Il protocollo AT offre la possibilità di migrare il proprio account da una rete all’altra, senza perdere i propri dati e i propri contatti. Inoltre, il protocollo AT vuole essere compatibile con il protocollo ActivityPub di Mastodon, per consentire la comunicazione tra le due piattaforme.

Come iscriversi a Bluesky

Per iscriversi a Bluesky, bisogna visitare il sito web ufficiale e cliccare su “Crea nuovo account”. Si aprirà una pagina dove si potrà scegliere un nome utente, una password e un indirizzo email. Dopo aver accettato i termini di servizio e la politica sulla privacy, si riceverà una email di conferma con un link per attivare l’account. Una volta fatto, si potrà accedere al proprio profilo, personalizzarlo e iniziare a esplorare la rete. Si potrà anche scaricare l’app di Bluesky per dispositivi mobili o desktop, disponibile per i principali sistemi operativi.