Mastodon 4.2 migliora ricerca e registrazione

Il fondatore e CEO Eugen Rochko ha annunciato Mastodon 4.2. La nuova versione del social network decentralizzato introduce tre principali novità che riguardano la funzione di ricerca, la procedura di registrazione e l’interazione cross-server. I miglioramenti dovrebbero portare ad un aumento degli utenti, sfruttando anche le strane idee di Elon Musk.

Principali novità di Mastodon 4.2

Con la versione 4.2 è stata completamente aggiornata la funzione di ricerca. L’interfaccia è simile a quelle offerta da Ivory, client Mastodon sviluppata da Tapbots (dopo l’abbandono forzato di Tweetbot). L’utente può ora cercare i post e i contenuti dei profili, oltre a username, hashtag e nomi visualizzati.

Usando i filtri è possibile restringere i risultati, ad esempio per trovare post con link, sondaggi, di utenti specifici o pubblicati in un determinato intervallo di date. Le ricerche recenti vengono mostrate all’inizio per l’accesso rapido. Sono inoltre evidenziati i link verificati in modo da individuare eventuali impersonificazioni e bot.

Un’altra importante novità riguarda la procedura di registrazione (onboarding). All’inizio di maggio era stata semplificata la scelta del server (istanza). Ora è presente una guida passo-passo con indicatori e vengono suggerite alcune azioni dopo il login, come il completamento del profilo, la scelta delle persone da seguire, la scrittura del primo post e la condivisione del profilo all’esterno di Mastodon.

L’ultima novità di rilievo l’interazione cross-server, quando l’utente non ha effettuato il login. Mastodon è composto da migliaia di server distinti (da cui fediverso), quindi l’utente accede alla singola istanza. Quando l’utente finisce su un’altra istanza (ad esempio tramite link condiviso) non può eseguire alcune azioni, come inserire un post nei preferiti o seguire un utente.

In precedenza era necessario copiare e incollare l’URL nel box di ricerca della propria istanza (server) per eseguire l’azione. Mastodon 4.2 permette invece di digitare il dominio del proprio server per effettuare il redirecting al profilo dell’utente da seguire, come si può vedere nel video.

Altri miglioramenti sono elencati nel post di Eugen Rochko. Ovviamente le nuove funzionalità sono accessibili solo se il proprietario del server ha installato la nuova versione. L’istanza mastodon.uno, la più grande in Italia, è stata aggiornata.