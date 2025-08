Nessuna backdoor nei chip AI di NVIDIA

NVIDIA ha pubblicato un post sul blog ufficiale per smentire categoricamente le notizie che circolano da alcuni giorni. Nei chip AI dell’azienda californiana non ci sono backdoor, spyware o kill switch e non verranno mai aggiunti. Il Chief Security Officer David Reber Jr. ha citato indirettamente il disegno di legge presentato a metà maggio.

Nessun tracciamento o disattivazione remota

NVIDIA può nuovamente vendere le GPU H20 in Cina da metà luglio. La Cyberspace Administration of China ha tuttavia chiesto informazioni ai dirigenti dell’azienda californiana in merito alla possibile presenza di un sistema che traccia la posizione dei chip AI e li disattiva da remoto attraverso una backdoor o kill switch.

NVIDIA ha confermato quanto già dichiarato a fine luglio. Il Chief Security Officer ha evidenziato che backdoor e kill switch sono un regalo ai cybercriminali. Non esiste una buona backdoor, ma è solo una vulnerabilità che potrebbe essere sfruttata per diverse attività pericolose. NVIDIA garantisce la massima sicurezza attraverso rigorosi test interni, una validazione indipendente e il rispetto degli standard globali.

Nel post viene citato l’esempio del Clipper Chip. Sviluppato nel 1993 dalla NSA doveva essere utilizzato dagli operatori telefonici per cifrare le comunicazioni, ma allo stesso tempo permetteva alle agenzie governative di intercettare le telefonate tramite backdoor. I ricercatori di sicurezza hanno trovato diverse vulnerabilità, quindi il chip è stato abbandonato tre anni dopo.

Il Chief Security Officer scrive che alcuni esperti e politici propongono l’installazione di un kill switch hardware in grado di disattivare da remoto le GPU senza il consenso dell’utente. Il riferimento è al disegno di legge Chip Security Act che prevede una tecnologia di tracciamento ed eventualmente la disattivazione remota.

David Reber Jr. afferma infine che i governi hanno molti strumenti per proteggere le nazioni, i consumatori e l’economia. Indebolire deliberatamente le infrastrutture critiche non dovrebbe mai essere uno di questi. NVIDIA non integrerà mai backdoor o kill switch nelle sue GPU.