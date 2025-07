NVIDIA può vendere di nuovo le GPU H20 in Cina (update)

In seguito alle restrizioni aggiornate dall’amministrazione Trump, NVIDIA non poteva più vendere le GPU H20 in Cina. L’azienda di Santa Clara ha comunicato che il governo approverà la licenza per l’esportazione dei chip. Il CEO Jensen Huang aveva dichiarato che i militari cinesi non utilizzeranno le tecnologie delle aziende statunitensi.

Le NVIDIA H20 ritornano in Cina

La precedente amministrazione aveva introdotto diverse restrizioni alle esportazioni di chip verso la Cina. NVIDIA non poteva vendere le GPU più potenti, tra cui A100, A800, H100, H800, L40 e L40S, in quanto potrebbero essere utilizzate per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa e lo sviluppo di applicazioni militari. A fine 2024 sono stati anche aggiunti i chip HBM.

A metà maggio, l’amministrazione Trump aveva revocato le cosiddette AI Diffusion Rule, ma era rimasto in vigore il divieto di esportazione verso la Cina, incluso quello che riguardava le GPU H20 di NVIDIA. L’azienda californiana ha perso circa 5,5 miliardi di dollari e il 45% di market share.

Durante un’intervista rilasciata alla CNN, il CEO Jensen Huang ha dichiarato che i militari cinesi non utilizzeranno le tecnologie statunitensi perché sono soggette ai controlli sulle esportazioni e quindi l’approvvigionamento potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento. Non hanno comunque bisogno dei chip NVIDIA, in quanto possiedono già un enorme capacità di calcolo.

Il recente viaggio del CEO a Washington è stato proficuo. NVIDIA ha comunicato che presenterà la richiesta per ottenere la licenza di esportazione delle GPU H20 in Cina e il governo ha garantito l’approvazione. Durante l’incontro con Trump e altri funzionari, Huang ha ribadito il supporto per gli sforzi dell’amministrazione volti a creare posti di lavoro, rafforzare l’infrastruttura AI nazionale e garantire che gli Stati Uniti conservino la leadership nel settore. Probabilmente è stato promesso un investimento miliardario in cambio della licenza.

Aggiornamento: anche AMD potrà vendere i suoi chip MI308 in Cina.