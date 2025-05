Esportazioni chip AI: Trump elimina le restrizioni

Come anticipato la scorsa settimana, il Dipartimento del Commercio ha annunciato la revoca delle AI Diffusion Rule introdotte dall’amministrazione Biden a gennaio. Le aziende statunitensi, NVIDIA in particolare, avranno quindi meno restrizioni alle esportazioni dei chip AI, come dimostrano gli accordi sottoscritti in Arabia Saudita.

Avvertimento sull’uso dei chip Huawei

In base alle regole introdotte da Biden, le aziende statunitensi potevano esportare liberamente i chip AI solo verso 18 paesi (alleati degli Stati Uniti). È vietata l’esportazione verso Cina, Russia, Corea del Nord e Iran. Per le esportazioni verso altri paesi, tra cui l’Arabia Saudita, è previsto un numero massimo di chip.

NVIDIA aveva fortemente criticato le regole, sperando in un intervento dell’amministrazione Trump. La richiesta è stata esaudita ieri dal Dipartimento del Commercio. Le AI Diffusion Rule, che dovevano entrare in vigore il 15 maggio, sono state revocate. Nel comunicato stampa è scritto che le regole avrebbero soffocato l’innovazione americana, danneggiato le aziende con nuovi e gravosi obblighi normativi e minato le relazioni diplomatiche degli Stati Uniti con decine di paesi.

Nuove regole verranno introdotte in futuro. Al momento non ci sono dettagli in merito. Quasi certamente rimarrà il divieto di esportazione nei paesi nemici (Cina, Russia, Corea del Nord e Iran). Alcuni politici statunitensi hanno suggerito di implementare sistemi di tracciamento delle GPU.

Il Dipartimento del Commercio ha inoltre ricordato che l’uso dei chip Ascend di Huawei è una violazione delle precedenti regole sulle esportazioni. Il governo statunitense ha sottolineato che sono applicabili in tutto il mondo. Le aziende che usano questi chip, basati su tecnologie statunitensi, rischiano sanzioni.