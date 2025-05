AI e chip: accordi AMD, AWS e NVIDIA in Arabia Saudita

Primi risultati positivi del viaggio di Donald Trump in Arabia Saudita per le Big Tech USA. AMD, Amazon Web Services (AWS) e NVIDIA hanno sottoscritto accordi miliardari con HUMAIN, la startup AI finanziata del Public Investment Fund che gestisce fondi per 925 miliardi di dollari.

Chip AI e infrastrutture cloud

HUMAIN fornirà infrastrutture cloud e AI, svilupperà LLM (Large Language Model) in arabo e funzionerà hub AI per altri settori, come energia, sanità, produzione e servizi finanziari. Il Presidente è ovviamente il principe ereditario Mohammed Bin Salman.

Il CEO Tareq Amin ha dichiarato che verranno costruiti data center per un totale di 1,9 GW entro il 2030. Grazie all’accordo sottoscritto ieri, AMD contribuirà alla realizzazione di un data center da 500 MW. L’investimento complessivo sarà di circa 10 miliardi di dollari. Humain supervisionerà lo sviluppo, mentre AMD fornirà chip e software, tra cui GPU AMD Instinct, CPU EPYC e ROCm.

Un altro data center da 500 MW utilizzerà le GPU di NVIDIA. In base all’accordo sottoscritto ieri è prevista la consegna iniziale di 180.000 supercomputer AI GB300 Grace Blackwell. HUMAIN sfrutterà inoltre la piattaforma NVIDIA Omniverse.

Infine, la partnership tra HUMAIN e AWS prevede un investimento di oltre 5 miliardi di dollari per la realizzazione di una AI Zone in Arabia Saudita. L’azienda di Seattle fornirà le sue tecnologie cloud e AI, tra cui Amazon Bedrock e Amazon Q. HUMAIN svilupperà soluzioni AI per i clienti e un Arabic Large Language Model (ALLaM).

Il viaggio di Trump proseguirà in Qatar e Emirati Arabi Uniti. È quindi probabile che vengano firmati simili accordi anche nei altri due paesi del Golfo Persico.