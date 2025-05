Nexi Mobile POS: niente canone e zero commissioni sui piccoli pagamenti

Chi è alla ricerca di una soluzione semplice per accettare pagamenti elettronici può approfittare dell’attuale promozione di Nexi Mobile POS, che consente di eliminare sia il canone fisso che le commissioni su transazioni di piccolo importo.

L’offerta è valida fino al 30 giugno e prevede zero commissioni per i pagamenti fino a 10€, mentre per gli altri importi la tariffa fissa è dell’1,89%. Per approfittarne basta andare sul sito di Nexi.

Perché scegliere Nexi Mobile POS?

L’unico costo richiesto è quello iniziale: 29€ una tantum per l’attivazione del dispositivo. Nessun altro canone mensile è previsto, il che rende questa proposta particolarmente vantaggiosa per liberi professionisti o piccoli esercenti.

Ecco tutti i vantaggi di Nexi Mobile POS:

Nessun canone mensile : paghi solo una volta per l’attivazione;

: paghi solo una volta per l’attivazione; Commissioni azzerate sui micropagamenti (fino a 10€), ideali per chi gestisce vendite rapide e frequenti;

(fino a 10€), ideali per chi gestisce vendite rapide e frequenti; Commissione unica dell’1,89% per tutte le transazioni con carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, senza costi aggiuntivi o nascosti;

per tutte le transazioni con carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, senza costi aggiuntivi o nascosti; Dispositivo compatto e portatile , perfetto per chi lavora in movimento;

, perfetto per chi lavora in movimento; Accesso al credito d’imposta del 30% sulle commissioni grazie alla compatibilità con le agevolazioni fiscali;

sulle commissioni grazie alla compatibilità con le agevolazioni fiscali; Protezione dei dati garantita con il programma “Protection Plus”, che fornisce la certificazione PCI-DSS, fondamentale per la gestione sicura dei pagamenti internazionali.

Per attivare l’offerta, basta collegarsi al sito ufficiale di Nexi, selezionare “Acquista Mobile POS” e completare l’ordine online in pochi passaggi.