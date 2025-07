Threads ottiene i DM e si libera da Instagram, ora ha la sua identità

Threads, il competitor di X lanciato come “appendice” di Instagram, sta diventando completamente indipendente. La piattaforma ha introdotto finalmente i messaggi privati. Gli utenti potranno chattare senza dover passare per Instagram.

Threads diventa indipendente da Instagram, ora ha i suoi DM

I messaggi diretti su Threads (già in fase di test in Thailandia, Hong Kong e Argentina all’inizio di giugno) erano la richiesta numero uno degli utenti da quando l’app è stata lanciata. Ora finalmente sono arrivati, ma con una sorpresa: sono completamente separati da Instagram. Significa che non dovremo più saltare tra due app per mandare un messaggio a qualcuno conosciuto su Threads. È un bel passo avanti verso l’indipendenza.

Le funzioni, almeno per ora, sono basilari: chat uno-a-uno, emoji, segnalazione spam e silenziamento conversazioni. Niente gruppi, filtri avanzati o controlli sofisticati. Arriveranno in seguito. La vera notizia non sono i DM. È che Threads sta costruendo la sua identità separata da Instagram.

Emily Dalton Smith, VP Product di Threads, ha rivelato un dato clamoroso: Oltre un terzo degli utenti che usano Threads ogni giorno segue persone completamente diverse rispetto a Instagram. Le due piattaforme stanno diventando mondi separati. “Instagram è per mostrare quello che fai, Threads è per dire quello che pensi“, ha spiegato Smith.

Meta, infatti, ha scoperto che su Instagram si seguono soprattutto amici, familiari e persone che si conoscono nella vita reale. Su Threads invece, le persone con cui si condividono interessi, passioni o opinioni simili, anche senza averle mai incontrate. Su Threads conta più quello di cui si parla, non chi si è nella vita reale.

L’esperimento dell’indipendenza totale

Meta sta già testando modi per usare Threads senza avere un account Instagram:

Login con Facebook in Europa ;

; Account Threads (senza Instagram);

(senza Instagram); Uso di Threads dal web senza essere loggati.

Niente crittografia per i DM di Threads… perché?

A differenza di X che sta sviluppando messaggi crittografati, Threads ha deciso di non proteggere i DM. “Non stiamo crittografando i DM“, ha dichiarato Smith. “Si tratta di connettersi direttamente e parlare di quello che sta succedendo ora, il che rende la crittografia meno centrale nell’esperienza.”

Ma in un’epoca dove la privacy è cruciale, non proteggere i messaggi privati potrebbe allontanare gli utenti attenti alla sicurezza. Vedremo se sarà così. In futuro piuttosto, Meta conta di migliorare la scoperta delle community; identificare contributor attivi in ogni nicchia, e suggerire utenti basandosi sugli interessi, non sui contatti.

Il nuovo “highlighter”

Threads ha introdotto anche una funzione chiamata “highlighter” che mette in evidenza punti di vista interessanti e conversazioni trending.

Oggi: evidenzia trending topics

Domani: potrebbe evidenziare utenti attivi e conversazioni da seguire

È un modo per far emergere contenuti di qualità in un mare di rumore.