Threads, arrivano i messaggi privati separati da Instagram

Mark Zuckerberg ha annunciato che Threads inizierà finalmente a testare una casella di posta per i messaggi diretti separata da Instagram. Dopo quasi due anni di vita, il social network di Meta si è accorto (finalmente) che forse gli utenti preferiscono chattare senza dover cambiare app ogni volta.

Su Threads arrivano i messaggi privati

La funzione partirà in fase di test in Hong Kong, Thailandia e Argentina, ma sarà estesa anche ad altri Paesi. Per ora sono supportate solo le conversazioni uno-a-uno, niente chat di gruppo. È un cambiamento importante per una piattaforma che finora ha sempre fatto affidamento su Instagram per i messaggi privati. Una strategia che aveva senso all’inizio, ma che ora inizia a mostrare i suoi limiti.

La necessità di messaggi separati è diventata evidente nel tempo. Molte persone hanno follower completamente diversi su Threads rispetto a Instagram. E c’è anche chi usa Threads senza praticamente mai aprire Instagram. Quando Threads è nato a luglio 2023, era pesantemente dipendente da Instagram per tutto: account, connessioni, rete sociale. Ma dopo più di 20 mesi, Meta si è resa conto che la gente sta creando reti diverse su Threads, grazie alla sua natura pubblica e alla somiglianza con X e Bluesky.

Ma Bluesky ha introdotto i DM già a maggio dell’anno scorso. Anche X ha appena rilasciato XChat, una funzione di messaggistica migliorata con chat di gruppo, messaggi segreti e condivisione di file. Per un’azienda che di solito copia velocemente le funzioni della concorrenza, Meta si è presa il suo tempo per questa. Forse perché pensava davvero che l’integrazione con Instagram bastasse.