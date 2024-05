Bluesky: disponibili i messaggi privati con testo

Come previsto dalla roadmap annunciata all’inizio del mese, Bluesky ha introdotto i messaggi diretti. Gli utenti possono quindi sfruttare questa modalità di comunicazione privata sul web e tramite app (versione 1.83 e successive). Inizialmente sono supportati solo messaggi di testo.

Messaggi diretti in Bluesky

Tutte le conversazioni su Bluesky sono pubbliche, quindi l’introduzione dei messaggi diretti verrà sicuramente apprezzata dagli utenti. Per avviare una conversazione privata è sufficiente cliccare l’icona Chat nella barra laterale su web e nella parte inferiore su mobile.

Per impostazione predefinita è possibile ricevere messaggi solo dalle persone seguite. È possibile scegliere anche le opzioni “Nessuno” e “Tutti”. Gli utenti bloccati non possono inviare messaggi. È possibile inoltre segnalare ai moderatori i messaggi che violano le linee guida del servizio. In alcuni casi, i moderatori possono accedere ai messaggi per indagare su eventuali abusi, come spam o molestie (se assolutamente necessario).

Come detto, i messaggi diretti possono contenere solo testo. Con i prossimi aggiornamenti verrà aggiunto il supporto per immagini, video e altri contenuti multimediali. I messaggi non sono protetti dalla crittografia end-to-end (che verrà aggiunta in seguito). La roadmap prevede inoltre il supporto dei messaggi diretti per gruppi.

Altre novità in arrivo sono la pubblicazione di video (durata massima di 90 secondi), miglioramenti per i feed personalizzati, nuovi strumenti di moderazione e supporto per lo standard OAuth che permette di effettuare il login con gli account di Google, Facebook o altri.