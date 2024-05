Bluesky integrerà i DM nella nuova app

Bluesky ha appena annunciato una nuova roadmap di prodotti per i prossimi mesi, che promette di arricchire l’esperienza degli utenti con una serie di funzionalità innovative. Tra le novità in arrivo, spiccano l’introduzione dei messaggi diretti, il supporto per i video, il miglioramento dei feed personalizzati e nuovi controlli di moderazione.

Su Bluesky arrivano i DM e i feed personalizzati

Una delle principali novità annunciate da Bluesky è lo sviluppo di un servizio di messaggistica diretta che sarà integrato direttamente nell’app. Inizialmente, il servizio di DM sfrutterà il protocollo decentralizzato AT, già utilizzato da Bluesky, per poi evolversi in un DM on-protocol. Questa prima versione permetterà agli utenti di chattare uno-a-uno e offrirà controlli per limitare chi può inviare messaggi diretti, garantendo così una maggiore privacy e sicurezza.

Bluesky sta lavorando intensamente per migliorare i feed personalizzati, che consentono agli utenti di curare i propri contenuti in base alle loro preferenze. Attualmente, è possibile utilizzare strumenti di terze parti per arricchire le funzionalità dei feed personalizzati, ma l’azienda ha dichiarato di essere al lavoro su una serie di nuove caratteristiche.

Tra queste, la creazione di feed direttamente nell’app, una migliore scoperta dei feed, una nuova visualizzazione dei feed di tendenza, la possibilità di inviare post ai feed, curare e moderare manualmente gli invii, e un modo più efficace per organizzare i feed nella schermata iniziale.

Lotta alle molestie: nuovi strumenti per una comunità più sicura

Bluesky ha riconosciuto l’importanza di creare un ambiente online sicuro e accogliente per tutti gli utenti. Per questo motivo, l’azienda sta sviluppando strumenti anti-molestie, anche se al momento non ha fornito dettagli specifici sulle funzionalità che saranno implementate.

Supporto per i video e login OAuth per accedere ai servizi collegati

Oltre alle novità già menzionate, Bluesky sta valutando l’estensione del supporto per i video sulla piattaforma. Questa mossa potrebbe aprire nuove opportunità per i creatori di contenuti e arricchire l’esperienza multimediale degli utenti.

Inoltre, l’azienda sta lavorando su un meccanismo di login “OAuth” che consentirebbe agli utenti di “accedere con Bluesky” a diversi servizi legati al social network. Attualmente, per accedere alle applicazioni di terze parti, gli utenti devono utilizzare e ricordare una password separata. L’introduzione del login “OAuth” semplificherebbe notevolmente questo processo, rendendo più fluida e integrata l’interazione con l’ecosistema di Bluesky.