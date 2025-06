XChat arriva su X: chat di gruppo, crittografia e messaggi segreti

Elon Musk non molla. Dopo aver promesso per anni di trasformare X in qualcosa di più di un semplice social network, ora ci riprova sul serio con XChat, la nuova funzione di messaggistica che sta arrivando in beta per alcuni utenti paganti. Ora si spiega perché la settimana scorsa X aveva sospeso i messaggi crittografati fino a data da destinarsi. Ora la lieta sorpresa.

BREAKING: X CHAT will support more advanced group chats and VANISHING MODE! pic.twitter.com/zgcS6qZy6y — Nima Owji (@nima_owji) April 18, 2025

Cosa aspettarsi da XChat?

Le voci che circolano parlano di funzioni che mancavano da tempo: chat di gruppo, crittografia end-to-end, messaggi che si autodistruggono, possibilità di segnare i messaggi come non letti e condivisione di file. In più, sembra che i messaggi saranno protetti da un PIN a quattro cifre.

Non è un caso che X abbia annunciato giovedì di aver messo in pausa lo sviluppo dei DM crittografati. Perché continuare a lavorare su qualcosa che sta per essere sostituito? Gli utenti paganti avevano accesso ai messaggi crittografati già da qualche anno, ma XChat promette di essere tutta un’altra storia. La crittografia era applicabile solo ai messaggi di testo e ai link, niente foto, video o file. Le chat di gruppo, infatti, non erano supportate e non offriva alcuna protezione contro gli attacchi man-in-the-middle. Inoltre, le conversazioni non venivano sincronizzate tra dispositivi diversi.

La promessa di Musk si concretizza?

Da quando ha comprato Twitter, Musk ha ripetuto più volte di voler creare qualcosa di simile a Signal su X. Se XChat manterrà le promesse, potremo finalmente vedere questa visione diventare realtà. Vedremo!