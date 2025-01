IT-Wallet: quando il passaporto nell'app IO?

Anche il passaporto potrebbe arrivare all’interno dell’app IO, grazie al sistema IT-Wallet da poco più di un mese accessibile da tutti i cittadini, nella sua versione digitale con valore legale, al pari di quanto già avviene per la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. L’ipotesi non è da escludere, ma utilizzare il condizionale è d’obbligo. Il motivo? A differenza di quanto dovrebbe avvenire a breve con la carta di identità, l’integrazione del documento comporta alcune difficoltà aggiuntive.

Passaporto nell’app IO con IT-Wallet: è possibile?

Sappiamo che la funzionalità Documenti su IO, per la quale sono previste novità importanti nel corso del 2025, è pensata per accogliere nel tempo anche la tessera elettorale, i certificati anagrafici e il fascicolo sanitario elettronico, oltre alla firma digitale, i biglietti e gli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico. È inoltre prevista un’apertura ai servizi privati.

La natura stessa di un documento internazionale come il passaporto impone però alcuni ulteriori ostacoli, dovendo rispettare non solo le norme interne, ma anche quelle transfrontaliere inerenti ai controlli doganali. L’ultima dichiarazione ufficiale in merito è quella raccolta nei mesi scorsi dal Corriere e attribuita ad Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica. Eccola.

Per quanto riguarda il passaporto, le norme internazionali e le specificità dei controlli doganali richiedono ulteriori garanzie per la digitalizzazione di questo documento, motivo per cui non è attualmente previsto il suo caricamento. Tuttavia, stiamo monitorando le best practice internazionali per valutare come integrare anche il passaporto, garantendo al contempo la piena conformità alle normative globali.

Nel 2026 con l’arrivo di EU-Wallet?

Non ci sono dunque tempistiche certe per l’integrazione. Sappiamo però che entro il 2026 debutterà EU-Wallet (per esteso EU Digital Identity Wallet), il portafoglio digitale europeo per il quale è prevista l’interoperabilità con quelli dei singoli paesi, dunque anche con IT-Wallet. Potrebbe essere l’occasione giusta per assistere all’aggiunta del passaporto.