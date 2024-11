Identità digitale UE: standard per interoperabilità

La Commissione europea ha adottato le regole per le principali funzionalità e la certificazione degli European Digital Identity Wallet in base al regolamento sull’identità digitale europea in vigore dal 20 maggio 2024 e approvato a fine marzo. Si tratta di cinque regolamenti attuativi che riguardano l’interoperabilità transfrontaliera dei portafogli di identità digitale. In Italia sono stati già avviati i test per IT-Wallet.

Standard tecnici per eID Wallet

I primi quattro regolamenti attuativi stabiliscono standard, specifiche e procedure uniformi per le funzionalità tecniche dei portafogli, come i formati di dati richiesti per l’uso transfrontaliero dei documenti digitali e le misure per garantire l’affidabilità e la sicurezza dei portafogli. La definizione di standard e specifiche uniformi consentirà ad ogni Stato membro di sviluppare portafogli interoperabili e quindi accettati in tutta l’UE, proteggendo al contempo i dati personali e la privacy.

I dati vengono archiviati localmente nel portafoglio e gli utenti hanno il controllo su quali informazioni condividono, senza alcun tracciamento o profilazione. Verrà inoltre integrata una dashboard sulla privacy che fornirà una trasparenza completa su come e con chi vengono condivise le informazioni dal portafoglio.

Il quinto regolamento attuativo stabilisce specifiche e procedure per creare un quadro solido per la certificazione dei portafogli eID, garantendone la sicurezza e la protezione della privacy e dei dati personali degli utenti.

I regolamenti verranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entreranno in vigore 20 giorni dopo. I portafogli europei di identità digitale saranno disponibili entro il 2026.

I portafogli di identità digitale potranno essere utilizzati per l’identificazione (ad esempio per l’apertura di un conto bancario, la dimostrazione della propria età, il rinnovo di prescrizioni mediche e il noleggio di un’auto), l’autenticazione (accesso a servizi online), l’autorizzazione dei pagamenti, la conservazione dei documenti digitali e la firma elettronica.

In Italia è possibile utilizzare IT-Wallet per conservare le versioni digitali di patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. L’uso è gratuito e opzionale. Al momento è accessibile ad un milione di utenti tramite l’app IO. Sarà disponibile per tutti i cittadini dal 4 dicembre.