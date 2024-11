IT-Wallet nell'app IO è già disponibile per un milione di italiani

Comunicazione di servizio: il rilascio di IT-Wallet a un milione di italiani è avvenuto tra il 20 e il 21 novembre, come anticipato in più occasioni su queste pagine nel corso delle ultime settimane. Per questa nuova fase del rollout non sarà dunque necessario attendere il 30 novembre, come invece stabilito dalla roadmap sul sito ufficiale.

Un milione di cittadini con IT-Wallet nello smartphone

Insomma, si è creata un po’ di confusione a proposito della data fissata per questo nuovo step. E così, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha deciso di tagliare la testa al toro anticipando i tempi, come confermato nei giorni scorsi attraverso un post su Instagram da cui abbiamo estratto l’immagine e il testo qui sotto. Lo ha fatto dando seguito al successo riscontrato.

Il successo delle prime due fasi di abilitazione ha permesso di anticipare ad oggi la disponibilità del servizio per una platea più ampia di cittadini.

Il prossimo passo è quello che punta al 4 dicembre. Da quel giorno, l’accesso a IT-Wallet attraverso l’app IO sarà abilitato per tutti i cittadini. Questo significa anche che, chi stava aspettando il 30 novembre sperando di essere interessato dal rollout, dovrà per forza di cose prolungare la propria attesa.

Ricordiamo che Documenti su IO, questo il nome della funzionalità, permette di salvare all’interno dell’applicazione le versioni digitali della patente di guida (valida solo per l’Italia), della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità. Come già anticipato, più avanti arriverà anche la carta di identità.

L’utilizzo di IT-Wallet è opzionale. Si tratta di un’opzione in più, un’alterativa, non di un’imposizione.

L’attivazione di questa nuova funzionalità è volontaria e gratuita, come tutti i servizi offerti da app IO. Nessun documento viene aggiunto al portafoglio digitale di IO senza la tua esplicita richiesta. Potrai quindi continuare a usare esclusivamente i documenti fisici, oppure scegliere di ottenere e utilizzare la loro versione digitale.

Siamo rientrati tra i primi 50.000 italiani con ‘accesso a IT-Wallet, già nelle seconda metà di ottobre. Rimandiamo all’approfondimento dedicato con tutti gli screenshot e la procedura guidata per le modalità di inserimento dei documenti.