Un milione di italiani con IT-Wallet nell'app IO

Prende il via un nuovo round di distribuzione per la funzionalità IT-Wallet all’interno dell’app IO: come previsto, a partire da mercoledì 20 novembre raggiunge un milione di italiani. Per verificarne la disponibilità è sufficiente aprire l’applicazione (aggiornarla da Google Play o da App Store può essere utile), autenticarsi con SPID o CIE e accedere alla sezione Portafoglio.

IT-Wallet, prosegue la distribuzione della novità

A questo proposito, vale la pena segnalare che da alcuni giorni è stata introdotta una nuova modalità di visualizzazione per il portafoglio digitale. È più compatta, come si può osservare nello screenshot allegato qui sotto.

Nulla di rivoluzionario. Si tratta comunque di una testimonianza del costante impegno profuso dal team al lavoro sull’app IO e, nello specifico, su IT-Wallet. Nello screenshot qui sotto (a sinistra) il vecchio layout con le due schede relative alla tessera sanitaria e alla patente di guida mostrate per intero, una sopra l’altra, occupando più spazio in verticale.

L’altro documento che è possibile aggiungere nella sua versione digitale, lo ricordiamo, è la tessera europea della disabilità. Più avanti ne arriveranno altri, a partire dalla carta di identità, la cui inclusione è prevista già entro i prossimi mesi.

Per saperne di più a proposito di IT-Wallet invitiamo a consultare il nostro approfondimento, pubblicato al debutto di ottobre su queste pagine. Di seguito, invece, riportiamo quelle che sono le tappe della distribuzione stabilite (e fin qui rispettate).

23 ottobre per i primi 50.000 cittadini;

6 novembre per 250.000 cittadini;

20 novembre per 1.000.000 di cittadini;

4 dicembre per tutti.

Entro due settimane, dunque, tutti potranno caricare i loro documenti sull’app IO, per averli sempre a portata di mano in versione digitale. Hanno validità legale, possono dunque essere mostrati alle forze dell’ordine in caso di richiesta (ad esempio nei posti di blocco) ed esibiti negli uffici della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle pratiche burocratiche.