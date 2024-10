IT-Wallet ha quadruplicato i download dell'App IO

Trascorsa una settimana esatta dal lancio di IT-Wallet nell’app IO, poniamo l’accento su un dettaglio passato perlopiù inosservato, ma significativo per diverse ragioni. È quello relativo all’incremento dei download dell’applicazione generato dall’arrivo della funzionalità.

App IO: download x4 nel giorno di IT-Wallet

Il grafico qui sotto è estratto dal sito ufficiale gestito da PagoPA. Riporta il volume delle installazione registrate sugli smartphone con piattaforma Android e iOS. Come si può notare, in concomitanza con il 23 ottobre, mostra un picco pari a 63.524 (60.277 nelle 24 ore successive). Un conteggio triplicato rispetto ai 20.323 del giorno precedente e addirittura quadruplicato in confronto alla media dell’ultimo semestre (intorno ai 13.000-15.000).

Con tutta probabilità, avverrà qualcosa di molto simile la prossima settimana, mercoledì 6 novembre, quando l’iniziativa entrerà nella sua seconda fase di distribuzione graduale, abilitando per un totale di 250.000 cittadini l’accesso alla funzionalità. Queste le tappe previste.

23 ottobre per i primi 50.000 cittadini;

6 novembre per 250.000 cittadini;

20 novembre per 1.000.000 di cittadini;

4 dicembre per tutti.

Il picco registrato con il debutto di IT-Wallet è comunque ben lontano dal record storico dell’9 dicembre 2020, quando il contatore dei download dell’app IO arrivò a toccare quota 836.708.

Cosa fu a innescare l’incremento? Il via al Cashback di Stato, l’iniziativa messa in campo per promuovere i pagamenti digitali e contrastare l’evasioni fiscale, abbandonata in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Un tale interesse arrivò, nel giro di poche ore, a tradursi in malfunzionamenti per l’applicazione stessa.

Tornando al portafoglio digitale italiano (per un approfondimento rimandiamo all’articolo dedicato al nostro test) l’impennata dei download è da associare all’interesse di chi ha sperato di rientrare tra i primi 50.000 cittadini con accesso alla funzionalità, al debutto dopo due anni di lavoro.

Com’era lecito prevedere, l’introduzione di IT-Wallet è stata accompagnata anche dalle immancabili associazioni a teorie inerenti alla dittatura digitale e ai piani occulti dell’élite globalista, attraverso un flusso social che non conosce sosta.