App IO, ecco la nuova sezione Pagamenti: come funziona

Nelle scorse settimane abbiamo anticipato l’arrivo della nuova sezione Pagamenti dell’app IO. Ora è disponibile, accessibile attraverso il pulsante posizionato tra Portafoglio e Servizi nel menu inferiore. Il consiglio, per chi ancora non la vede, è quello di cercare e scaricare l’ultimo aggiornamento dell’applicazione, attraverso Google Play (Android) e App Store (iOS).

Uno sguardo alla nuova sezione Pagamenti di IO

Non appena aperta, risulta vuota (screenshot qui sotto a sinistra), a eccezione dell’elenco con i metodi di pagamento già inseriti e di un messaggio che recita Qui vedrai le tue ricevute pagoPA . C’è anche il tasto “Paga un avviso” che attiva la fotocamera dello smartphone per inquadrare il codice QR. Una volta effettuato un pagamento, sarà elencato tra le “Ricevute pagoPA” (screenshot a destra).

È così molto più semplice, rispetto al passato, recuperare le ricevute dei versamenti effettuati attraverso l’applicazione in caso di necessità.

App IO: come aggiungere (o riaggiungere) PayPal

Nella parte superiore c’è anche il messaggio Se vuoi pagare con carta o PayPal, aggiungili prima al tuo Portafoglio . Se in passato è già stato configurato PayPal per pagare con l’app IO, l’operazione va ripetuta.

Si tratta comunque di una procedura semplice e veloce. È sufficiente premere “Aggiungi” al fianco di “Metodi di pagamento”, poi selezionare “PayPal pagamento veloce”.

A questo punto, un’indicazione a schermo chiederà di scegliere il metodo preferito da utilizzare per il pagamento veloce con PayPal degli avvisi pagoPA, senza dover autorizzare di volta in volta la transazione con l’applicazione esterna del servizio. A questo punto, è necessario selezionare un gestore tra Mooney e Intesa Sanpaolo.

Per entrambi, le commissioni sono fissate a 1,50 euro per ogni pagamento effettuato.

A questo punto, non rimane che seguire le ultime indicazioni mostrate sullo schermo e portare a termine la procedura di configurazione.

A questo punto, PayPal sarà visibile sia nella nuova sezione Pagamenti che in Portafoglio.

IT-Wallet e le altre novità in arrivo

Ricordiamo che ha preso il via la fase di test per l’integrazione di IT-Wallet nell’app IO. Per maggiori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.

Inoltre, la sezione Servizi è stata rinnovata di recente e in Lombardia l’applicazione ha accolto funzionalità inedite dedicate a prenotazione visite, ticket e appuntamenti sanitari.