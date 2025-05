IT-Wallet dopo cinque mesi: quanti sono i Documenti su IO?

Come sta andando Documenti su IO, a cinque esatti mesi dal lancio? La funzionalità, lo ricordiamo, si basa sul sistema IT-Wallet e permette di aggiungere i propri documenti personali all’app IO, in formato digitale. Hanno valore legale, dunque possono essere mostrati alle forze dell’ordine durante i controlli e negli uffici della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle pratiche, proprio come le loro controparti più tradizionali.

App IO: quanti documenti caricati con IT-Wallet?

È cresciuto di 300.000 unità il volume delle attivazioni, raggiungendo quota 5,1 milioni. C’è stato un quasi inevitabile rallentamento, in confronto al periodo immediatamente successivo all’esordio. La crescita è però continua, come si può osservare nel primo dei grafici allegati qui sotto.

Lo stesso vale per i documenti caricati, ora a quota 8,5 milioni. I numeri sono quelli messi a disposizione dal sito ufficiale del progetto, condivisi dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e aggiornati a ieri, 4 maggio 2025.

Al momento, i documenti che è possibile caricare nell’app IO grazie al sistema IT-Wallet sono tre, gli stessi supportati al lancio della funzionalità: la tessera sanitaria (aggiunta 4,4 milioni di volte), la patente di guida (4,1 milioni) e la carta europea della disabilità (0,1 milioni). Per la procedura da seguire rimandiamo all’approfondimento dedicato.

Nonostante le promesse formulate lo scorso anno, non ci sono più notizie in merito all’inclusione della carta di identità elettronica. Il progetto potrebbe essere stato messo in standby.

Concentrando l’attenzione sull’app IO, di recente ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto la possibilità di scegliere un nuovo carattere per l’interfaccia e presto aggiungerà il supporto al tema scuro, sempre più apprezzato dagli utenti. Gli utenti attivi nel corso degli ultimi dodici mesi ammontano a 11,8 milioni. I servizi disponibili in app sfiorano quota 350.000, forniti da più di 15.800 enti (incluso il 95% dei comuni italiani). Infine, i metodi di pagamento aggiunti soni 6,3 milioni.