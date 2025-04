App IO: servizi accessibili per il 95% dei comuni italiani

L’app IO è stata pensata fin dall’inizio per semplificare le interazioni tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Un obiettivo decisamente ambizioso, da perseguire attraverso un lavoro lungo e non certo privo di ostacoli, coinvolgendo anzitutto gli enti locali. A che punto siamo in termini di adesione dei comuni italiani?

Comuni italiani sull’app IO: adesione al 95%

A fornirci la risposta sono i numeri ufficiali. Complessivamente, sui 7.896 comuni italiani, sono 7.523 quelli già presenti sull’app IO, vale a dire il 95% della quota. Questa la mappa: in blu scuro le aree nelle quali la percentuale è più elevata.

Di seguito la classifica delle regioni più virtuose, quelle che hanno lavorato affinché le amministrazioni comunali potessero essere attive all’interno dell’applicazione. Il caos più virtuoso è quello dell’Emilia-Romagna, mentre in Calabria c’è ancora da lavorare.

Emilia-Romagna 100% (330/330);

Marche 100% (224/225);

Friuli-Venezia Giulia 99% (213/215);

Trentino-Alto Adige/Südtirol 99% (280/282);

Veneto 99% (557/560);

Basilicata 98% (129/131);

Molise 98% (113/136);

Valle d’Aosta 97% (72/74);

Puglia 96% (246/257);

Toscana 96% (263/273);

Abruzzo 95% (289/305);

Lazio 95% (360/378);

Sicilia 95% (371/391);

Umbria 95% (87/92);

Liguria 94% (228/234);

Lombardia 94% (1.417/1.502);

Piemonte 94% (1.113/1.180);

Sardegna 94% (353/377);

Campania 93% (509/550);

Calabria 91% (369/404).

Per sapere se la propria amministrazione ha già aderito all’iniziativa è sufficiente effettuare una ricerca sul sito ufficiale del progetto oppure direttamente all’interno dell’applicazione, nella scheda Servizi. Selezionando l’ente comparirà anche l’elenco dei servizi disponibili.

Tutti i numeri dell’app IO

I dati sono aggiornati al 28 aprile 2025. Altri numeri interessanti sono quelli relativi agli utenti attivi nel corso degli ultimi 12 mesi (11,5 milioni), ai servizi forniti (349.502) dagli enti presenti (15.818) e ai messaggi inviati dal 2020 (oltre 1 miliardo).

Ancora, la funzionalità Documenti su IO disponibile per tutti da dicembre, ha raggiunto i 5 milioni di attivazioni e igli 8,4 milioni di documenti digitali caricati, tra tessera sanitaria (4,4 milioni), patente di guida (4 milioni) e carta europea della disabilità (0,1 milioni).

Per quanto riguarda invece i metodi di pagamento, gli utenti ne hanno aggiunti quasi 6,3 milioni all’applicazione. Lo scorso anno, la sezione dedicata è stata completamente rinnovata, rendendo tra le altre cose più semplice recuperare le ricevute dei versamenti effettuati.