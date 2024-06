YouTube: stabilizzazione del volume anche su TV

A quanto pare, YouTube sta espandendo la sua funzione denominata “Stable Volume” a più piattaforme. Nelle scorse ore, infatti, la feture è stata individuata su Android TV e Google TV che eseguono la versione 4.40.303 dell’app della famosa piattaforma per la visione e la condivisione di video.

YouTube: Stable Volume anche su Android TV e Google TV

YouTube ha introdotto la funzione per la stabilizzazione dl volume circa un anno fa su smartphone e tablet e ha lo scopo di bilanciare il volume tra i video di YouTube. Questa la descrizione esatta data da YouTube: “Per impostazione predefinita, il volume stabile è attivato quando guardi video su YouTube. Il volume stabile bilancia la gamma tra silenzioso e forte, regolando continuamente i livelli di volume per ridurre le variazioni del suono”.

Ora, come anticipato, la feature è fruibile pure su TV e risulta attiva per impostazione predefinita, ma volendo è possibile gestirne personalmente l’attivazione, facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio che si trova sul player e selezionando l’opzione apposita dal menu che compare.

Da tenere presente che per quanto utile possa rivelarsi la funzione, potrebbero esserci circostanze in cui disattivarla può essere vantaggioso. Ad esempio, se la stabilizzazione del volume non restituisce l’output desiderato o i livelli audio in un video sono differenziati di proposito per offrire una particolare esperienza.

Tuttavia, la funzione si aggiunge ai miglioramenti che YouTube ha apportato alle sue app TV. Recentemente, la piattaforma di streaming video ha lanciato un lettore video ridisegnato all’inizio di quest’anno dopo aver testato più prototipi. Il nuovo design mette i commenti e altri elementi dell’interfaccia utente fianco a fianco con il flusso video invece di oscurarlo.