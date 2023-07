YouTube: arriva nuova feature per volume, ma non si sa cosa fa

YouTube a luglio sta lavorando su una moltitudine di funzionalità da implementare nel corso delle prossime settimane. A fine giugno 2023, in particolare, abbiamo segnalato l’avvio dei test per un anti ad-blocker, strumento che interromperà la visione dei video sulla piattaforma dopo tre filmati le cui pubblicità sono state bloccate da estensioni di terze parti. Ma non è l’unica novità in arrivo. In queste ore, infatti, ad alcuni utenti è giunta la funzione “Stable Volume”: a cosa serve?

YouTube riceve nuova feature per il volume

A segnalare la funzione in questione qualche giorno fa è stato un Redditor sul subreddit ufficiale, mostrando un semplice screenshot con la feature presente nell’app mobile di YouTube. Secondo quanto riferito, appare esattamente sotto la Modalità Ambient nelle impostazioni di un video e presenta una icona rotonda con il simbolo delle onde audio, ovvero del volume.

Al momento non è chiaro quanti utenti abbiano questa feature, tantomeno cosa modifichi una volta attivata. Il nome suggerisce che si tratti di un controllo avanzato del volume per uniformarlo tra più video, evitando balzi improvvisi dell’audio o un calo casuale dei livelli del volume durante la visione di contenuti multimediali tra più canali di creator differenti. Qualcuno afferma che si tratti di una impostazione che coinvolge l’intelligenza artificiale, la quale dovrebbe riconoscere e ottimizzare l’audio tra più video.

In definitiva, però, resta ancora una incognita non indifferente che riceverà risposte solo tra qualche settimana, man mano che gli utenti la riceveranno stabilmente.