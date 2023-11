GTA 6 è ufficiale: Rockstar ha sganciato la bomba

Tutto come da previsione: l’arrivo di GTA 6 è ufficiale e a darne l’annuncio è stata direttamente Rockstar Games, poche ore dopo la comparsa di un’indiscrezione sulle pagine di Bloomberg. La software house lo ha fatto attraverso il social network X, con un post in cui anticipa la pubblicazione del primo trailer. Per vederlo, però, sarà necessario attendere qualche altra settimana.

Non c’è un logo né una copertina (l’immagine di apertura è stata generata dall’IA di Bing Image Creator). A dirla tutta, non è nemmeno stato confermato che il titolo sia a tutti gli effetti Grand Theft Auto VI come tutti immaginano. Poco importa, però, perché le parole del co-fondate e presidente Sam Houser rappresentano la proverbiale bomba sganciata sul mercato videoludico.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023