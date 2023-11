GTA 6, annuncio imminente: cosa sappiamo

L’impatto dell’annuncio di GTA 6 non sarà nemmeno lontanamente paragonabile a quello di qualsiasi altro videogioco, che sia AAA o meno. A dieci anni di distanza dal lancio del capitolo precedente, tutto sembra essere ormai pronto per svelare al mondo il nuovo titolo di Rockstar Games. L’evento, secondo Bloomberg, potrebbe esser stato pianificato già entro questa settimana. Ad accreditare l’ipotesi è la tempistica, che coincide con la presentazione degli ultimi risultati finanziari da parte del publisher Take-Two Interactive, attesa per oggi.

L’annuncio di GTA 6 già questa settimana

Le fonti dell’indiscrezione sono rimaste anonime per ovvi motivi, ma la testata le ritiene affidabili. Seguirà poi un primo trailer a dicembre, giusto in tempo per celebrare il 25° anniversario dalla fondazione della software house.

Cosa sappiamo, al momento, del titolo? Con tutta probabilità, l’ambientazione sarà ispirata alla città di Miami e i protagonisti della storia saranno due, un uomo e (per la prima volta) una donna.

Ricordiamo che, lo scorso anno, un leak ha svelato informazioni inedite sul progetto, riversando in rete decine di filmati tratti dal gameplay di una versione d’anteprima. L’autenticità del materiale trapelato è stata poi confermata direttamente da Rockstar Games. Il responsabile è stato arrestato nel Regno Unito.

A proposito dell’uscita, si ipotizza una finestra di lancio nel corso del 2024. Ad ogni modo, l’eventuale annuncio ormai dietro l’angolo dovrebbe sciogliere ogni dubbio anche su questo aspetto.

Il predecessore, GTA 5, ha venduto oltre 185 milioni di copie, posizionandosi al secondo posto nella classifica dei videogiochi più acquistati di sempre, dietro a Minecraft, avvantaggiato però dalla distribuzione sulle piattaforme mobile.

Grand Theft Auto VI sarà il primo titolo next-gen della serie, sviluppato per sfruttare al meglio le potenzialità delle console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X/S, ma anche dei PC con un comparto hardware evoluto.

