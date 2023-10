GTA 6 sempre più vicino: c'è il primo rating?

Forse, le indiscrezioni circolate a maggio relative alla possibile uscita di GTA 6 nel corso del 2024 (o al più tardi durante il primo trimestre del 2025), sono destinate a trovare conferma: il titolo ha ricevuto il suo primo rating. O almeno così pare. Proviamo a fare chiarezza. Ad assegnarlo è stato l’ente Classification Board del governo australiano. Manca solo l’intervento di Rockstar Games.

MA15+ è il primo rating assegnato a GTA 6?

Come si vede nello screenshot qui sotto, la valutazione è stata effettuata nel mese di aprile, emergendo però solo ora. E qui i primi sospetti sull’affidabilità dell’informazione. Ci sono riferimenti a contenuti sessuali e abuso di sostanze, tutto nella norma per la serie. Di certo non si tratta di un fake, il sito da cui è tratto è quello istituzionale, classification.gov.au. Anche quel MA15+, però, fa storcere il naso: ci saremmo aspettati di vedere un R18+, equivalente al nostro PEGI 18. Ecco dunque spiegato il punto di domanda nel titolo di questo articolo.

Sarà eventualmente interessante capire se il lancio (che, ribadiamo, non è ancora stato annunciato né confermato in via ufficiale) avverrà in contemporanea su PC e nelle versioni destinate alle console.

Grand Theft Auto VI è stato protagonista poco più di un anno fa di un mega leak da cui sono emerse decine di video (con circa 50 minuti di gameplay) e molte altre informazioni riservate. Il furto di dati è stato poi confermato dalla stessa Rockstar Games e il suo autore, un diciasettenne britannico, arrestato dalla polizia londinese.

Trascorso ormai oltre un decennio dal lancio del predecessore GTA 5, il gioco potrebbe avere una protagonista femminile. L’unica certezza è che, indipendentemente dalla finestra di lancio, sia destinato a diventare l’ennesimo successo commerciale per lo sviluppatore e il publisher.

