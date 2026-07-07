Google Search Console: arrivano le statistiche per i Social

Fino a oggi, si poteva sapere quante persone arrivavano al sito web da Google Search, ma non quante arrivavano al proprio profilo Instagram, all’account TikTok o al canale YouTube attraverso una ricerca Google. Adesso Google colma questa lacuna.

Una nuova funzione su Google Search Console, chiamata “proprietà piattaforma“, permette ai creator e ai publisher di vedere quali termini di ricerca portano le persone ai propri contenuti su Instagram, TikTok, X e YouTube. Si vedranno le query di ricerca e come il pubblico interagisce con i post.

Google cambia Search Console: i creator possono monitorare il traffico verso i social

Nella Search Console, le nuove proprietà piattaforma offrono una vista consolidata di come i contenuti, su tutti i canali, vengono scoperti tramite Google Search. Non serve un sito web per usarla, anche creator che operano esclusivamente sui social possono accedere ai dati. Il rollout è graduale nelle prossime settimane.

A giugno, Google ha iniziato a permettere ai creator e publisher più importanti di rivendicare profili dedicati su Search, con link ad altre piattaforme e la possibilità di fissare video da TikTok e Instagram. Le proprietà piattaforma completano quel progetto, prima il profilo visibile, adesso i dati su come le persone arrivano sui profili Social.

È parte della strategia di Google per rendere Search il centro di tutto ciò che i creator fanno online, il luogo dove convergono i dati di tutte le piattaforme. Per i creator, è utile, sapere che, ad esempio, “ricetta pasta alla norma” porta 500 persone al mese al profilo Instagram è un dato che cambia la strategia dei contenuti. Per Google, è un altro motivo per cui i creator dipendono da Search.