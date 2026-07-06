Flipper Zero: nuovi firmware con il supporto della community

Pavel Zhovner, fondatore di Flipper Devices, ha comunicato che l’azienda non abbandonerà lo sviluppo di nuovi firmware per Flipper Zero, ma ciò avverrà con l’aiuto della community. La scelta delle funzionalità da aggiungere verrà effettuata tramite votazione su GitHub. Le poche risorse disponibili in termini di persone verranno principalmente usate per la progettazione di nuovi prodotti, come il recente Flipper One.

Nuovo approccio per lo sviluppo del firmware

Flipper Zero è stato lanciato nel 2020 su Kickstarter. A differenza di altri progetti finanziati dagli utenti, il dispositivo è stato inviato a tutti i sostenitori, nonostante critiche, insulti e aumento dei costi di approvvigionamento. Sono state implementate tutte le funzionalità promesse e realizzata una completa piattaforma software con tool, API e SDK (tutto open source).

La versione 1.0 del firmware è stata rilasciata a settembre 2024. Dato che lo spazio disponibile è solo 700 KB di memoria flash, l’azienda ha sviluppato il caricamento dinamico delle app dalla scheda microSD. Ciò ha permesso di ridurre la dimensione del firmware. Le versioni successive (l’ultima è 1.4.3) non includono nuove funzionalità, ma solo bug fix.

Dato che il firmware ha raggiunto la maturità desiderata, Flipper Devices aveva deciso di spostare le risorse sui nuovi prodotti. In seguito alle proteste ricevute ha ora scelto un nuovo approccio che prevede l’aiuto della community. Gli utenti possono richiedere nuove funzionalità tramite le discussioni su GitHub, seguendo precise regole.

L’azienda avvierà lo sviluppo delle nuove funzionalità più votate. Ovviamente le modifiche del codice non devono causare problemi a quelle già esistenti. Per questo motivo sarà obbligatorio effettuare test approfonditi del nuovo firmware (anche in questo caso con l’aiuto della community). Gli utenti devono evitare richieste personali e soprattutto inutili, altrimenti c’è veramente il rischio che il supporto venga interrotto. A quel punto si potrà fare affidamento solo sui firmware alternativi.