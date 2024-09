Flipper Zero: disponibile il firmware 1.0

Dopo tre anni di sviluppo è finalmente disponibile il firmware 1.0 per Flipper Zero. Il produttore del popolare dispositivo (odiato da Brasile e Canada) ha introdotto numerosi miglioramenti, tra cui il caricamento dinamico delle app di terze parti, un nuovo sottosistema NFC e il supporto per JavaScript.

Tutte le novità del firmware 1.0

Finora tutte le funzionalità di Flipper Zero erano parte del firmware. Per ogni nuova funzionalità era necessario installare l’intero firmware. Inoltre era stata utilizzata l’intera memoria flash di sistema (1 MB). La soluzione adottata si chiama dynamic application loading (caricamento dinamico delle applicazioni).

Il dispositivo può ora eseguire app da file FAP (Flipper Application Package) presenti su microSD. Un componente del firmware (app loader) carica ed esegue le app. Ciò consente di aggiungere funzionalità dall’esterno del firmware senza occupare spazio sulla memoria flash. Le app sono disponibili tramite store.

Il produttore ha inoltre aggiunto un motore JavaScript (mJS) che consente di eseguire app scritte con questo linguaggio. È stato anche riprogettato da zero il sottosistema NFC, ottenendo un netto incremento di prestazioni (soprattutto nella lettura di card) e aggiungendo il supporto per altri tipi di card. I dati possono essere visualizzati e modificati con l’app mobile.

Il firmware 1.0 incrementa l’autonomia della batteria fino a 1 mese, velocizza la connessione Bluetooth Low Energy con i dispositivi Android e velocizza il caricamento degli aggiornamenti del 40%. È stato aggiunto inoltre il supporto per 89 protocolli radio. Il Flipper Zero può essere usato anche per ascoltare la voce dei walkie-talkie analogici attraverso l’altoparlante. Infine è possibile usare il dispositivo come telecomando per TV, sistemi audio, proiettori e condizionatori.

Il firmware 1.0 può essere scaricato dal sito ufficiale e installato via Bluetooth con le app mobile (Android e iOS) o via USB con l’app qFlipper per PC (Windows, macOS e Linux).