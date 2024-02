Furti di auto: ban per Flipper Zero in Canada

Il Canada ha comunicato che bloccherà l’importazione, la vendita e l’uso del Flipper Zero e altri simili dispositivi che possono intercettare il segnale inviato per l’apertura delle automobili. La decisione è arrivata al termine del summit nazionale al quale hanno partecipato diversi ministri, forze dell’ordine e rappresentanti delle case automobilistiche. Secondo il governo canadese, la soluzione consentirà di limitare i furti dei veicoli.

Flipper Zero permette di rubare un’automobile?

Il Ministero della Pubblica Sicurezza afferma che ogni anno vengono rubati circa 9.000 veicoli in Canada. In alcune regioni, gruppi di criminali usano tecniche moderne per effettuare i furti, i cui proventi sono utilizzati per finanziare altre attività illegali, come traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Il Primo Ministro Justin Trudeau ha dichiarato che è troppo facile per i criminali acquistare un dispositivo in grado di copiare le chiavi delle automobili. Al termine del summit è stato deciso di vietare l’importazione e la vendita del Flipper Zero e simili dispositivi. Le forze dell’ordine avranno il compito di eliminare i dispositivi dal mercato canadese.

Criminals have been using sophisticated tools to steal cars. And Canadians are rightfully worried.



Today, I announced we are banning the importation, sale and use of consumer hacking devices, like flippers, used to commit these crimes. 🔗: https://t.co/K4MA3u68kP — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 8, 2024

Il Flipper Zero viene utilizzato per diversi compiti, principalmente dai ricercatori di sicurezza. Come hanno fatto notare ironicamente alcuni utenti su X, anche i cacciaviti sono utili per rubare le automobili, quindi devono essere vietati. Un utente sottolinea il vero problema: le case automobilistiche dovrebbero migliorare la sicurezza dei loro veicoli.

Alex Kulagin, Chief Operating Officer di Flipper Devices, ha dichiarato che il Flipper Zero non può essere utilizzato per rubare un’automobile costruita negli ultimi 24 anni. I sistemi di sicurezza sfruttano i “rolling codes“, quindi il segnale cambia ogni volta che viene premuto il pulsante della chiave.

In ogni caso servirebbero un processore e antenne più potenti per l’elaborazione dei calcoli e per intercettare il segnale a distanza. Un ladro che usa un Flipper Zero dovrebbe essere molto vicino al proprietario dell’automobile. Quella del governo canadese è la classica decisione di politici che non sanno nulla di tecnologia.