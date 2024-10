Google rimuove gli antivirus di Kaspersky dallo store

Google ha rimosso tutte le app di Kaspersky dal Play Store. La scomparsa degli antivirus per Android non è tuttavia avvenuta solo negli Stati Uniti, dove è stata vietata vendita e distribuzione degli aggiornamenti, ma in tutto il mondo. L’azienda di Mountain View ha confermato l’eliminazione delle app. È stato anche chiuso l’account sviluppatore di Kaspersky.

Ban globale delle app Android

Secondo gli Stati Uniti, gli antivirus di Kaspersky rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale, in quanto potrebbero essere usati per attività di spionaggio su richiesta del Cremlino. Il Dipartimento del Commercio ha quindi vietato la vendita e la distribuzione degli aggiornamenti. La software house ha chiuso gli uffici e sostituito automaticamente i suoi prodotti con quello di UltraAV.

Senza preavviso, Google ha rimosso le app di Kaspersky dal Play Store e chiuso l’account sviluppatore. Stranamente la decisione non riguarda solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo. La software house russa ha comunicato che app e aggiornamenti non sono più disponibili. Un portavoce di Google ha dichiarato:

Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato di recente una serie di restrizioni per Kaspersky. Di conseguenza abbiamo rimosso le app di Kaspersky da Google Play.

Un portavoce di Kaspersky ha evidenziato il comportamento sbagliato di Google:

Sebbene queste restrizioni non abbiano alcun effetto legale sostanziale al di fuori degli Stati Uniti, Google ha deciso unilateralmente di rimuovere i nostri prodotti da Google Play prima del 29 settembre, privando gli utenti di tutto il mondo dell’accesso alle soluzioni Kaspersky. Queste misure restrittive non proibiscono la vendita o la distribuzione di prodotti e servizi Kaspersky al di fuori del paese.

Non è noto se e quando Google ripristinerà le app sul Play Store. Nel frattempo è possibile scaricarle dagli store di Samsung, Huawei e Xiaomi oppure tramite file APK.