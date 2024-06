Kaspersky, ban negli USA per legami con la Russia

L’amministrazione Biden sarebbe pronta ad annunciare il ban di Kaspersky negli USA. A riportarlo in esclusiva è Reuters, citando una fonte ritenuta a conoscenza dei fatti, ma per ovvie ragioni rimasta anonima. Il motivo sarebbe da ricercare nei presunti legami della software house con la Russia.

Stop alle vendite di software Kaspersky: ban negli USA

La misura, che dovrebbe essere confermata già entro oggi, cita i rischi connessi all’utilizzo delle soluzioni proposte. Tra i clienti dello sviluppatore negli Stati Uniti ci sono alcuni dei provider che gestiscono infrastrutture critiche oltre a istituzioni locali e statali.

Il timore principale è che le autorizzazioni concesse ai software di cybersecurity proposti da Kaspersky possano essere sfruttate in modo malevolo per rubare informazioni sensibili dai dispositivi americani, per installare malware oppure per impedire aggiornamenti importanti.

Altre due persone ritenute a conoscenza dell’iniziativa anticipano l’inclusione della software house in un elenco riservato alle realtà colpite da restrizioni commerciali. Si tratta con tutta probabilità della Entity List, la stessa che negli anni scorsi ha accolto società cinesi come Huawei e DJI.

Al momento, dallo sviluppatore non sono giunte dichiarazioni in merito.

… articolo in aggiornamento