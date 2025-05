Dimentica le password: NordPass le ricorda per te, a un prezzo di soli 2,79€

Proteggere i tuoi dati sensibili è ormai diventato fondamentale, così come ricordare le tante password che inserisci per accedere ai tuoi servizi privati sul web: con NordPass puoi sfruttare un gestore di password super professionale – oggi al 50% in meno per il piano Premium, che ti protegge e ti assicura tutta la libertà di utilizzo di cui hai bisogno.

Ogni tipo di attacco sarà bloccato dal servizio di NordPass Premium, così potrai stare sicuro mentre accedi ai servizi della tua banca, alla tua e-mail o alla tua piattaforma di streaming preferita. Scopri di più sul sito di NordPass.

Tutte le tue password al sicuro da attacchi criminali

Con l’offerta speciale su NordPass Premium, puoi ottenere due anni di protezione completa a soli 1,49€ al mese, per un totale di 35,76€ per i primi 24 mesi, invece dei soliti 71,76€. Questo piano, pensato per un singolo utente, offre una gamma di funzionalità avanzate per proteggere le tue informazioni sensibili e rendere più sicura la tua vita digitale.

Ecco cosa otterrai con il piano Premium:

Archiviazione Illimitata – Salva tutte le tue password e credenziali in modo sicuro, con compilazione automatica per risparmiare tempo.

– Salva tutte le tue password e credenziali in modo sicuro, con compilazione automatica per risparmiare tempo. Sicurezza Avanzata – Crittografia di livello militare e autenticazione a più fattori, inclusa la possibilità di usare il riconoscimento biometrico per un ulteriore livello di protezione.

– Crittografia di livello militare e autenticazione a più fattori, inclusa la possibilità di usare il riconoscimento biometrico per un ulteriore livello di protezione. Controllo delle Password – Rileva automaticamente password deboli, riutilizzate o potenzialmente compromesse, aiutandoti a mantenere i tuoi account sempre al sicuro.

– Rileva automaticamente password deboli, riutilizzate o potenzialmente compromesse, aiutandoti a mantenere i tuoi account sempre al sicuro. Sincronizzazione Multipiattaforma – Accedi facilmente alle tue credenziali da qualsiasi dispositivo, senza interruzioni o problemi di compatibilità.

– Accedi facilmente alle tue credenziali da qualsiasi dispositivo, senza interruzioni o problemi di compatibilità. Assistenza 24/7 – Supporto continuo per risolvere qualsiasi problema o rispondere a dubbi in tempo reale.

Se desideri proteggere più membri della famiglia o condividere l’accesso con amici, scopri il Piano Family a 2,79€ al mese (con uno sconto del 53%).