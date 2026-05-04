Oggi subito per te il 60% di SCONTO su Avast Antivirus

Oggi puoi proteggere i tuoi dispositivi con Avast Antivirus approfittando di un’offerta unica e imperdibile. Attiva subito la sicurezza completa di Avast al 60% di sconto. Meno della metà per una suite completa di funzionalità in grado di assicurarti il massimo di sicurezza, privacy e ottimizzazione. Con un unico abbonamento puoi scegliere cosa includere.

Avast da anni protegge i dispositivi di milioni di utenti in tutto il mondo da aziende e malintenzionati che sono molto interessati a mettere le mani tanto sui tuoi dati online quanto sulle tue abitudini di navigazione. Con questa soluzione proteggi i tuoi dati e la tua identità digitale senza più correre rischi e chiudendo definitivamente la porta alle minacce. Si tratta di una scelta imprescindibile se vuoi stare al sicuro.

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Scegli Premium Security se vuoi ottenere una soluzione che include tutto l’essenziale per proteggerti dalle minacce online e offline. L’Assistente Avast rileva le truffe online e la protezione in tempo reale blocca virus e malware. Inoltre, Premium Security include anche una protezione dal ransomware, la verifica della sicurezza delle reti Wi-Wi, il blocco dei siti web falsi e non sicuri, la protezione dal phishing e il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC.

Scegli Ultimate se oltre a tutto questo vuoi anche le migliori applicazioni di Avast che integrano privacy e ottimizzazione. Con SecureLine VPN hai sicurezza e privacy online grazie a connessioni sempre anonime perché crittografate. Grazie a Cleanup Premium il tuo dispositivo è sempre pulito e ottimizzato, per essere rapido e fluido come il primo giorno. Attivando AntiTrack proteggi la tua identità online da curiosi e tracker che monitorano ogni tua mossa.

Tutti i prodotti Avast Antivirus includono la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione e sono disponibili per PC, Mac, Android e iPhone/iPad.