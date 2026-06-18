Roblox Kids e Select: verifica dell'età in tutto il mondo

Roblox ha annunciato che i nuovi account Kids e Select sono disponibili in tutto il mondo. Per accedere ai giochi e alle funzionalità è necessario effettuare la verifica dell’età. I genitori possono utilizzare i controlli parentali per modificare le impostazioni predefinite. Una dirigente dell’azienda californiana ha dichiarato che la nuova tecnologia di riconoscimento facciale non può essere aggirata.

Nuovi account per tutti con maggiori protezioni

Dall’inizio dell’anno è necessaria la verifica dell’età per usare le chat. Circa due mesi fa, questo obbligo è stato esteso ai giochi. Roblox ha introdotto i nuovi account Kids (5-8 anni) e Select (9-15 anni) che permette di offrire un’esperienza adatta all’età. Dopo il lancio in quattro paesi (Australia, Indonesia, Olanda e Nuova Zelanda) sono ora disponibili in tutto il mondo.

Queste sono le differenze tra gli account:

Roblox Kids : per utenti con età tra 5 e 8 anni. Tutte le chat sono disabilitate (un genitore con account collegato può attivare la chat nei giochi). È possibile accedere ai giochi con classificazione minima o leggera

: per utenti con età tra 5 e 8 anni. Tutte le chat sono disabilitate (un genitore con account collegato può attivare la chat nei giochi). È possibile accedere ai giochi con classificazione minima o leggera Roblox Select : per utenti con età tra 9 e 15 anni. È possibile accedere ai giochi con classificazione minima, leggera o moderata. Le impostazioni della chat variano in base all’età e alla regione. Dove la chat è disponibile, bambini e ragazzi possono chattare con utenti della loro stessa fascia d’età. Se disponibile, possono anche chattare con gli amici fidati, persone conosciute al di fuori di Roblox

: per utenti con età tra 9 e 15 anni. È possibile accedere ai giochi con classificazione minima, leggera o moderata. Le impostazioni della chat variano in base all’età e alla regione. Dove la chat è disponibile, bambini e ragazzi possono chattare con utenti della loro stessa fascia d’età. Se disponibile, possono anche chattare con gli amici fidati, persone conosciute al di fuori di Roblox Roblox: esperienza completa di Roblox riservata agli utenti con almeno 16 anni. Possono accedere alla chat e a tutti i giochi tranne quelli classificati come vietati ai minori di 18 anni.

Gli account vengono assegnati automaticamente dopo la verifica dell’età con documento di identità o riconoscimento facciale. Chi non effettua la verifica o inserisce manualmente la data di nascita non avrà accesso alla chat.

Roblox garantisce il rispetto della privacy. I dati verranno eliminati subito dopo il completamento del processo di verifica. Diversi utenti hanno aggirato il riconoscimento facciale con baffi finti. Una dirigente ha comunicato che questo trucco non funziona più. La nuova tecnologia ha un margine di errore di 1,4 anni.