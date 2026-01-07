 Stop alle chat libere su Roblox: serve la verifica dell’età
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Stop alle chat libere su Roblox: serve la verifica dell’età

Roblox attiva in tutto il mondo la verifica dell'età per le chat con riconoscimento facciale per limitare i contatti tra adulti e minori.
Stop alle chat libere su Roblox: serve la verifica dell’età
Sicurezza Entertainment Videogame
Roblox attiva in tutto il mondo la verifica dell'età per le chat con riconoscimento facciale per limitare i contatti tra adulti e minori.
Roblox

Come anticipato a metà novembre e dopo un primo rollout limitato a dicembre, oggi Roblox introduce l’obbligo di verifica dell’età per le chat in tutto il mondo. Entro la prossima settimana la piattaforma mostrerà un messaggio dedicato. Lo strumento utilizzato per farlo è quello del riconoscimento facciale, ritenuto sufficientemente maturo e affidabile.

La verifica dell’età per le chat su Roblox

L’obiettivo è rendere il servizio più sicuro per tutti, soprattutto per i più piccoli, limitando le comunicazioni e le interazioni tra gli adulti e i bambini o gli adolescenti, a meno che non abbiano un legame accertato, ad esempio di parentela. Il video qui sotto spiega come funziona.

Roblox: chi può chattare con chi

Sono stati introdotti paletti piuttosto rigidi per definire chi può scrivere a chi. Ad esempio, i bambini con età fino a 9 anni possono ricevere e inviare messaggi nelle chat che coinvolgono chi ha fino a 13 anni. Gli utenti con 16 e 17 anni lo possono fare con chi ha dai 13 ai 20 anni. Un riassunto nella tabella di seguito.

Roblox: chi può chattare con chi

La tecnologia di riconoscimento facciale impiegata da Roblox è fornita da Persona, lo stesso partner che collabora con Reddit. Chi ottiene un esito che non reputa veritiero ha la possibilità di ricorrere a un metodo alternativo: dal caricamento di un documento di identità all’intervento di un genitore attraverso gli strumenti di parental control.

Così, la piattaforma (colpita di recente da un ban in Russia) implementa un sistema di sicurezza aggiuntivo rispetto a quelli già in uso, per far fronte a una situazione che ha mostrato il fianco a parecchi abusi. Sono documentati i casi di pedofili e predatori sessuali attivi sul servizio, alla ricerca di vittime da attirare. Molto popolare soprattutto tra i più piccoli, il suo mondo immersivo attiva oltre 151 milioni di utenti giornalieri da ogni parte del mondo.

Pubblicato il 7 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

TotalAV Premium 2026: antivirus completa a prezzo super scontato

TotalAV Premium 2026: antivirus completa a prezzo super scontato
Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito

Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito
Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro

Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro
NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick

NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick
TotalAV Premium 2026: antivirus completa a prezzo super scontato

TotalAV Premium 2026: antivirus completa a prezzo super scontato
Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito

Grave vulnerabilità per Samsung Magician: aggiornare subito
Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro

Naviga ovunque con la VPN di Surfshark: 100+ paesi a 1,99 euro
NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick

NVIDIA GeForce NOW anche su Linux e Fire TV Stick
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 gen 2026
Link copiato negli appunti