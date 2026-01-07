Stop alle chat libere su Roblox: serve la verifica dell’età

Come anticipato a metà novembre e dopo un primo rollout limitato a dicembre, oggi Roblox introduce l’obbligo di verifica dell’età per le chat in tutto il mondo. Entro la prossima settimana la piattaforma mostrerà un messaggio dedicato. Lo strumento utilizzato per farlo è quello del riconoscimento facciale, ritenuto sufficientemente maturo e affidabile.

La verifica dell’età per le chat su Roblox

L’obiettivo è rendere il servizio più sicuro per tutti, soprattutto per i più piccoli, limitando le comunicazioni e le interazioni tra gli adulti e i bambini o gli adolescenti, a meno che non abbiano un legame accertato, ad esempio di parentela. Il video qui sotto spiega come funziona.

Roblox: chi può chattare con chi

Sono stati introdotti paletti piuttosto rigidi per definire chi può scrivere a chi. Ad esempio, i bambini con età fino a 9 anni possono ricevere e inviare messaggi nelle chat che coinvolgono chi ha fino a 13 anni. Gli utenti con 16 e 17 anni lo possono fare con chi ha dai 13 ai 20 anni. Un riassunto nella tabella di seguito.

La tecnologia di riconoscimento facciale impiegata da Roblox è fornita da Persona, lo stesso partner che collabora con Reddit. Chi ottiene un esito che non reputa veritiero ha la possibilità di ricorrere a un metodo alternativo: dal caricamento di un documento di identità all’intervento di un genitore attraverso gli strumenti di parental control.

Così, la piattaforma (colpita di recente da un ban in Russia) implementa un sistema di sicurezza aggiuntivo rispetto a quelli già in uso, per far fronte a una situazione che ha mostrato il fianco a parecchi abusi. Sono documentati i casi di pedofili e predatori sessuali attivi sul servizio, alla ricerca di vittime da attirare. Molto popolare soprattutto tra i più piccoli, il suo mondo immersivo attiva oltre 151 milioni di utenti giornalieri da ogni parte del mondo.