Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale

Roblox ha deciso di affrontare il delicato problema delle chat tra minori e adulti con la verifica dell’età, come anticipato a settembre. Oggi i vertici della piattaforma annunciano le modalità scelte per farlo: attraverso il riconoscimento facciale oppure con un documento di identità. Una decisione quasi certamente destinata a far discutere, ma che la società ritiene destinata a diventare un nuovo standard per l’industria .

Quanti anni hai? Riconoscimento facciale su Roblox

Il sistema è operativo fin da subito, con una prima fase di accesso volontario. La distribuzione graduale in tutto il mondo prenderà il va a inizio dicembre, da alcuni paesi selezionati (Australia, Nuova Zelanda e Paesi Bassi), per poi proseguire e diventare un obbligo a gennaio in ogni territorio dove sono disponibili le funzionalità di comunicazione.

Una volta completata la verifica, gli utenti saranno in grado di partecipare a chat con gruppi che coinvolgono persone dall’età simile. L’unica eccezione è prevista per le Trusted Connections ovvero per chi può certificare di conoscersi già (genitori e figli e così via).

Roblox garantisce la tutela della privacy assicurando che le immagini e i video sono eliminati subito dopo l’elaborazione. A occuparsene è il partner Persona.

Come saranno suddivisi gli utenti i gruppi in base all’età? Ecco qui.

Sotto i 9 anni;

dai 9 ai 12 anni;

dai 13 ai 15 anni;

dai 15 ai 17 anni;

dai 18 ai 20 anni;

dai 21 anni in su.

Verifica dell’età e restrizioni sulla piattaforma

Ogni categoria sarà in grado di scambiare messaggi con quelle vicine. Ad esempio, un 12enne potrà farlo con chi ha fino a 15 anni. Per gli utenti con età inferiore ai 9 anni, le chat saranno disabilitate di default. Potranno essere abilitate solo dopo l’intervento di un genitore. Tutti coloro con meno di 13 anni saranno sottoposti a restrizioni per quanto riguarda le conversazioni al di fuori della piattaforma. A partire dal 2026, Roblox chiederà la verifica dell’età anche per accedere ai link nei profili.

Un altro passaggio interessante è quello che ribadisce che tutte le comunicazioni sono monitorate con l’impiego di un algoritmo AI: vale per quelle testuali così come per quelle vocali, non c’è alcuna forma di crittografia. A questo si aggiungono filtri per bloccare contenuti inappropriati e la condivisione di immagini e video.