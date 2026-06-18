La migliore VPN ora costa meno: il piano da 28 mesi di NordVPN è in offerta

Scegliere una nuova VPN illimitata diventa oggi più facile. La promozione in corso con NordVPN, infatti, garantisce un’opportunità da cogliere al volo. Il servizio è ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.

La migliore VPN illimitata da scegliere oggi

Con NordVPN è ora possibile accedere alla migliore VPN su cui puntare in questo momento, assicurandosi un servizio completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati , per navigare online in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete Wi-Fi pubblica

, per navigare online in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete Wi-Fi pubblica un accesso a Internet con una politica no log e, quindi, senza il tracciamento della propria attività

e, quindi, senza il tracciamento della propria attività la possibilità di sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account

una navigazione senza limitazioni di banda e di traffico dati

l’accesso a un network con migliaia di server per scegliere un server situato in un altro Paese, spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica

La nuova promozione in corso rappresenta l’opportunità giusta per attivare una nuova VPN. Con NordVPN, infatti, il costo del servizio è ora ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da ben 28 mesi di utilizzo (24 + 4 extra). Si tratta di una soluzione ottima che consente un risparmio netto sul costo della VPN, senza alcun compromesso sulla qualità. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online. L’offerta include sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.