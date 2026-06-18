La migliore VPN ora costa meno: il piano da 28 mesi di NordVPN è in offerta

Scegliere una nuova VPN illimitata diventa oggi più facile. La promozione in corso con NordVPN, infatti, garantisce un’opportunità da cogliere al volo. Il servizio è ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso.
La migliore VPN illimitata da scegliere oggi
Con NordVPN è ora possibile accedere alla migliore VPN su cui puntare in questo momento, assicurandosi un servizio completo e ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati, per navigare online in sicurezza anche quando si sta utilizzando una rete Wi-Fi pubblica
- un accesso a Internet con una politica no log e, quindi, senza il tracciamento della propria attività
- la possibilità di sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account
- una navigazione senza limitazioni di banda e di traffico dati
- l’accesso a un network con migliaia di server per scegliere un server situato in un altro Paese, spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica
La nuova promozione in corso rappresenta l’opportunità giusta per attivare una nuova VPN. Con NordVPN, infatti, il costo del servizio è ora ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano da ben 28 mesi di utilizzo (24 + 4 extra). Si tratta di una soluzione ottima che consente un risparmio netto sul costo della VPN, senza alcun compromesso sulla qualità. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online. L’offerta include sempre 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.