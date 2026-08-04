NordVPN, promo estiva: 73% di sconto e Giga eSIM Saily gratuiti

NordVPN, servizio di rete privata virtuale punto di riferimento per l’intero settore, ha lanciato una nuova promo estiva, che prevede il 73% di sconto sui piani della durata di due anni e fino a 10 Giga gratuiti dell’eSIM Saily, a seconda del piano VPN selezionato.
Dopo la sottoscrizione del piano NordVPN prescelto, gli utenti riceveranno tramite posta elettronica un codice Saily di un valore diverso a seconda del piano acquistato:
- codice per 3 Giga gratuiti se si sceglie il piano Base
- codice per 5 Giga gratuiti se si sceglie il piano Completo
- codice per 10 Giga gratuiti se si sceglie il piano Ultimate Max
Il messaggio di posta elettronica contenente il codice Saily univoco verrà ricevuto entro 48 ore dall’acquisto del piano VPN. In seguito sarà sufficiente aprire l’app Saily o collegarsi al sito web saily.com, selezionare la destinazione di viaggio e scegliere il piano eSIM che corrisponde al valore del proprio codice. A questo proposito, Saily sottolinea che il codice funzionerà in modo corretto solo se si sceglie un piano dello stesso identico valore dell’omaggio ricevuto nell’ambito della promozione estiva.
Ogni codice Saily è valido fino al 31 dicembre 2026, mentre l’iniziativa di NordVPN terminerà il prossimo 9 settembre.
A questo proposito, ecco i nuovi prezzi scontati dei piani NordVPN della durata di due anni:
- Base: 3.89 euro al mese per i primi 24 mesi, rinnovo a 139,08 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (66% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Completo: 4,89 euro al mese per i primi 24 mesi, rinnovo a 219,48 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (73% di sconto rispetto al prezzo di listino)
- Ultimate Max: 8,89 euro al mese per i primi 24 mesi, rinnovo a 338,28 euro l’anno con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (68% di sconto rispetto al prezzo di listino)