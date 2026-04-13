Roblox Kids e Select: verifica dell'età anche per i giochi

Dall’inizio di gennaio è obbligatoria la verifica dell’età tramite riconoscimento facciale per utilizzare le chat (con risultati piuttosto negativi). Roblox ha annunciato oggi che la verifica sarà necessaria anche per accedere ai giochi. La novità è relativa all’introduzione di due nuovi account.

Roblox Kids e Select con verifica dell’età

Per gli utenti con età superiore a 16 anni non cambierà nulla. Potranno accedere al vasto catalogo di giochi (esclusi quelli vietati ai minori di 18 anni) con l’account standard. Entro giugno saranno disponibili in tutto il mondo i nuovi account Roblox Kids e Roblox Select.

Se il sistema di verifica assegna un’età compresa tra 5 e 8 anni o se l’utente non effettua la verifica verrà automaticamente assegnato l’account Roblox Kids. Permette di accedere a giochi con etichetta Minimo o Basso (livello di maturità dei contenuti), mentre le comunicazioni (chat) sono disattivate per impostazione predefinita.

Se il sistema di verifica assegna un’età compresa tra 9 e 15 anni verrà automaticamente assegnato l’account Roblox Select. Permette di accedere a giochi con etichetta Minimo, Basso e Moderato, mentre le comunicazioni (chat) sono consentite solo con gli utenti in determinate fasce di età. I genitori possono approvare giochi e chat aggirando le restrizioni (quindi si assumono la responsabilità).

Al compimento dei 9 anni, gli utenti con account Kids passeranno automaticamente all’account Select. Al compimento dei 16 anni, gli utenti con account Select passeranno automaticamente all’account standard.

I giochi accessibili ai suddetti account verranno scelti dopo il superamento di una revisione. Gli sviluppatori devono completare la verifica dell’identità, attivare l’autenticazione in due fattori e sottoscrivere l’abbonamento Roblox Plus. È prevista una valutazione dei giochi in tempo reale e quindi verrà assegnata la relativa etichetta. Entro fine anno verranno utilizzate le classificazioni ESRB negli Stati Uniti e PEGI in Europa.

Roblox ha infine aggiornato i controlli parentali per gli account under 16. I genitori possono bloccare specifici giochi o approvare quelli non disponibili per l’account specifico e gestire le impostazioni delle chat dirette.