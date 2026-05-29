Non è vero che su Windows 11 non serve l'antivirus...

Ad aprile, Microsoft ha pubblicato un post dettagliato intitolato “Miglior software antivirus per il 2026: la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno.” La tesi era chiara: Windows 11 ha tutto quello che serve, Microsoft Defender, SmartScreen, Smart App Control, protezione ransomware, e per la maggior parte degli utenti, un antivirus di terze parti è superfluo. A maggio, il post è sparito, senza alcuna spiegazione. L’URL ora reindirizza alla homepage del Learning Center. Come se non fosse mai esistito.

La rimozione è stata notata da AV-Comparatives, l’organizzazione indipendente che testa gli antivirus, e confermata tramite le istantanee di archive.org: il post era ancora online l’11 maggio, il 24 maggio era già sparito.

Microsoft dice che Windows 11 basta come protezione, poi cancella il post

Il blog spiegava i benefici delle protezioni integrate di Windows 11 e includeva una sezione dal titolo “Avete ancora bisogno di un antivirus di terze parti nel 2026?” La risposta di Microsoft: per la maggior parte degli utenti, no.

La protezione antivirus di Windows è di solito sufficiente quando Windows 11 funziona con le protezioni predefinite attive, gli aggiornamenti vengono installati regolarmente e i download di software sono intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce più dispositivi, condivide il PC con la famiglia o vuole funzionalità come il monitoraggio dell’identità o il controllo parentale. Ma Microsoft concludeva: Ogni strumento aggiuntivo aumenta l’attività in background e la complessità.

Perché il post è stato rimosso?

Microsoft non ha spiegato perché l’ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla pubblicazione. Dire pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono, quando molte di quelle aziende sono partner Microsoft, non è proprio il massimo…

Norton, McAfee, Bitdefender, Kaspersky e gli altri vendono prodotti che Microsoft ha essenzialmente definito superflui in un post ufficiale sul proprio sito. Non è difficile immaginare che qualcuno si sia lamentato.

La realtà

Molti utenti Windows 11 usano solo le protezioni native e non sentono la necessità di alternative. Microsoft Defender è migliorato enormemente negli anni e nei test indipendenti ottiene risultati comparabili agli antivirus a pagamento.

Ma c’è una differenza tra ciò che è vero e ciò che è diplomatico. Microsoft può pensare che il suo antivirus basti. Non può dirlo ad alta voce senza irritare i partner che costruiscono prodotti attorno a quella carenza percepita. Il post è stato cancellato. Microsoft si è resa conto che era meglio non dirlo.