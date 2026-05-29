NordVPN lancia la promo estiva: fino al 77% di sconto e 4 mesi extra

NordVPN ha da poco lanciato quella che si può definire come offerta estiva, considerata la settimana in cui è stata promossa: i piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto fino al 77%, a cui si sommano quattro mesi aggiuntivi gratuiti, con prezzi a partire da 2,88 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tra le novità più interessanti di questi giorni vi è l’antivirus di ultima generazione ora integrato in NordVPN, antivirus che garantisce una protezione proattiva contro virus, truffe informatiche e tracker online, per un livello di privacy e sicurezza online ancora superiore.

I nuovi prezzi scontati di NordVPN

Piano Base in offerta a 2,88 euro al mese più quattro mesi extra in regalo, 80,73 euro per i primi 28 mesi, con rinnovo fissato a 139,08 euro all’anno (75% di sconto)

più quattro mesi extra in regalo, 80,73 euro per i primi 28 mesi, con rinnovo fissato a 139,08 euro all’anno (75% di sconto) Piano Plus in offerta a 3,37 euro al mese più quattro mesi extra in regalo, 94,23 euro per i primi 28 mesi, con rinnovo fissato a 179,88 euro all’anno (77% di sconto)

più quattro mesi extra in regalo, 94,23 euro per i primi 28 mesi, con rinnovo fissato a 179,88 euro all’anno (77% di sconto) Piano Ultimate in offerta a 5,97 euro al mese più quattro mesi extra in regalo, 167,13 euro per i primi 28 mesi, con rinnovo fissato a 256,68 euro all’anno (72% di sconto)

Tutti i piani elencati qui sopra beneficiano dello stesso servizio di rete privata virtuale, di conseguenza se si ha necessita soltanto di una VPN senza strumenti extra aggiuntivi come può essere ad esempio Threat Protection Pro (tool anti-malware proprietario), il piano migliore per rapporto qualità-prezzo continua ad essere il piano Base, che poi è anche quello più economico.

Inoltre, ogni piano beneficia di una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento. Ciascun piano, infine, gode di quattro mesi extra di servizio in regalo, che vanno ad aggiungersi ai primi due anni in promozione, con lo sconto massimo del 77% riservato al piano Plus.