Giro d'Italia 2026, come vedere la 19° tappa dall'estero

Il Giro d’Italia 2026 è entrato nella sua fase finale. Il prossimo appuntamento è rappresentato dalla 19° tappa, la Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè), in programma venerdì 29 maggio. Si tratta della terzultima tappa della competizione, che si concluderà domenica 31 maggio con l’epilogo a Roma. Come per tutte le altre tappe, il Giro d’Italia 2026 può essere seguito in diretta TV e in streaming, grazie ai canali Rai ed Eurosport.

Per seguire il Giro d’Italia 2026 in streaming dall’estero (e con commento in italiano) è possibile utilizzare una VPN, selezionando un server italiano, per poi raggiungere Rai Play per seguire la diretta della tappa e anche gli approfondimenti. In alcuni Paesi, dove non c’è la copertura mediatica dell’evento, questo è l’unico modo per seguire le tappe.

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La procedura da seguire

Per guardare in streaming dall’estero il Giro d’Italia 2026 è sufficiente attivare una VPN, come NordVPN. A questo punto bisognerà installare l’app della VPN sul proprio dispositivo e poi sarà necessario avviare la connessione VPN andando a scegliere un server italiano. Completati tutti i passaggi preliminari, basta collegarsi a Rai Play, sfruttando la rete VPN con il nuovo IP italiano, per avviare poi la riproduzione dell’evento desiderato.

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