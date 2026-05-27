VPN illimitata per un viaggio all'estero: bastano meno 2 euro al mese

Per chi ha un viaggio all’estero alle porte, si tratta del momento giusto per attivare una nuova VPN illimitata. La promo flash di Surfshark, servizio di riferimento del settore, rappresenta l’occasione giusta per accedere a un servizio di questo tipo. Scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo, è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. La promozione è disponibile tramite ilsito ufficiale di Surfshark, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN da scegliere oggi

Surfshark ha tutte le carte in regola per essere considerata come la VPN giusta da attivare oggi. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet che sarà sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata. In aggiunta, il servizio include una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Grazie a questo sistema è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese ed evitare blocchi e censure su base geografica. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura guidata per l’attivazione dell’offerta.