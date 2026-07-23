Come disattivare Google Play Protect su Android e cosa si rischia

Play Protect è il sistema di sicurezza integrato su Android. Solo nel 2025 ha bloccato 27 milioni di app malevole e 266 milioni di tentativi di installazione considerati rischiosi. Nonostante questo, c’è chi preferisce disattivarlo per aggirare le limitazioni imposte alle app installate al di fuori del Play Store. Prima di procedere, conviene conoscere i rischi e le funzionalità che si perderanno.

Cosa fa Google Play Protect

Scansiona le app dal Play Store prima del download. Scansiona il dispositivo per malware e programmi potenzialmente dannosi installati da altre fonti. Invia avvisi sulla privacy per app che accedono alle vostre informazioni personali. Avvisa di app ingannevoli, quelle che si nascondono dentro l’installazione di un’altra app o mascherano la loro vera funzione.

Se si fa sideloading, Google Play Protect avvisa se si sta scaricando file malevoli o impedisce di installarli del tutto. Può anche disattivare o rimuovere automaticamente app dal proprio dispositivo.

Cosa si perde disattivandolo

Niente più avvisi su app sospette. Niente più scansioni automatiche del dispositivo. Niente più blocco delle installazioni pericolose da sideloading. Se non si ha un antivirus di terze parti, il dispositivo è esposto.

Senza Play Protect, il dispositivo è più esposto a malware e applicazioni che possono rubare dati personali, in particolare se le app provengono da fonti esterne al Play Store.

Inoltre, secondo diverse segnalazioni, Google può continuare a intervenire su alcune app installate tramite sideload ritenute pericolose, anche quando Play Protect è disattivato. Spegnerlo, quindi, potrebbe non eliminare del tutto i controlli di sicurezza.

Come disattivare Google Play Protect

Si apre il Google Play Store, fare tap sull’icona del profilo in alto a destra. Scorrere e toccare “Play Protect.” Toccare l’icona Impostazioni (ingranaggio) in alto a destra. Disattivare “Scansiona app con Play Protect.”

Nella stessa schermata è possibile anche disattivare “Migliora il rilevamento di app dannose”, che invia automaticamente le app scaricate da fuori il Play Store a Google per l’ispezione.

Quando non si può disattivare

Se l’account Google è gestito da una scuola o un datore di lavoro, l’amministratore potrebbe aver bloccato la possibilità di disattivare le funzionalità di sicurezza.

Se si è iscritti al Programma di Protezione Avanzata di Google, il livello di sicurezza più alto, progettato per giornalisti, attivisti, personaggi pubblici e persone a rischio di attacchi mirati, si deve prima disiscriversi: basta accedere all’account Google → Sicurezza e accesso → Programma di Protezione Avanzata → Disiscriviti. Potrebbe servire un riavvio e un po’ di tempo prima che la protezione si disattivi.

Vale la pena?

266 milioni di installazioni rischiose bloccate in un anno. Se si disattiva Google Play Protect per installare un’app specifica, meglio riattivarlo subito dopo.